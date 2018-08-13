Пожилые люди рассказали, что пришли в банк для переоформления денежных вкладов, а после обнаружили недостачу денежных средств...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 26-летнюю бывшую сотрудницу банка по подозрению в краже денежных средств с банковских карт пенсионеров.В полицию поступило заявление о краже от 87-летнего мужчины и 80-летней женщины. Пожилые люди рассказали, что пришли в банк для переоформления денежных вкладов, а после обнаружили недостачу денежных средств. Материальный ущерб составил около 280 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница Московской области, работавшая в данном банке.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись своим положением, осуществила перевод денежных средств на свой счет. Затем она обналичила денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39