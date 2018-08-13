Злоумышленница, воспользовавшись тем, что пожилая женщина невнимательно отслеживала переоформление, перевела накопленные проценты с одного из вкладов пенсионерки на свой личный счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 33-летнюю бывшую сотрудницу банка по подозрению в краже денежных средств со вклада у пенсионерки.В полицию с заявлением о краже обратилась 72-летняя пожилая женщина, которая сообщила, что после переоформления денежных вкладов в банке обнаружила на одном из них недостачу денежных средств в размере более 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали 33-летнюю женщину, являвшуюся на тот момент сотрудницей банка.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись тем, что пожилая женщина невнимательно отслеживала переоформление, перевела накопленные проценты с одного из вкладов пенсионерки на свой личный счет. Похищенное изъято.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39