Певица Лайма Вайкуле впервые прокомментировала скандал, возникший после ее громких высказываний о Крыме. Артистка убеждена, что журналисты раздули ситуацию. Более того, Вайкуле заявила, что не намерена оправдываться за свои слова.

Певица Лайма Вайкуле впервые прокомментировала скандал, возникший после ее громких высказываний о Крыме. Артистка убеждена, что журналисты "раздули ситуацию". Более того, Вайкуле заявила, что "не намерена оправдываться" за свои слова.Резкие высказывания певицы Лаймы Вайкуле о Крыме вызвали недовольство значительной части Россиян. Журналистам удалось выяснить, что думает сама исполнительница по поводу реакции общественности на ее слова, Впрочем, ответ артистки был весьма лаконичным, передает телеканал ""."Нет повода комментировать, это раздутая ситуация", – считает Вайкуле. Певица добавила, что по какой-то причине "не может" дать более развернутый комментарий. "Это все вранье, что говорили журналисты. Я не буду оправдываться", – резюмировала вокалистка.Стоит отметить, что твердая позиция Вайкуле встретила непонимание у коллег по цеху. Так, российский певец и композитор Олег Газманов назвал заявление своей коллеги Лаймы Вайкуле о Крыме "некрасивым". Он подчеркнул, что Россия "дала исполнительнице все".Газманов отметил, что не хотел бы принимать участие в обсуждении политических вопросов, а также осуждать Вайкуле. При этом он убежден, что певице не стоило себя вести подобным образом.Однако нашлись те, кто решил поддержать исполнительницу в сложившейся ситуации. Певица Алена Свиридова оправдала заявления своей коллеги Вайкуле по Крыму тем, что у нее якобы могут возникнуть миграционные проблемы после посещения полуострова. "Лайма действительно подданная Евросоюза. У нее просто могут возникнуть проблемы, ну, допустим, миграционные. С въездом и прочее", – убеждена Свиридова.Кроме того, сторону Вайкуле заняла и участница "Евровидения" Юлия Самойлова. Российская артистка напомнила, что артист – это "голубь мира". Самойлова также поделилась предположением, что оскандалившаяся певица "скована в действиях своим европейским гражданством".Напомним, что громкое заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не под каким предлогом не поедет в Крым, вызвало большой общественный резонанс. В Сети артистку обвинили в лицемерии и попытке угодить публике на Украине. К обсуждению присоединились многие российские звезды.