Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении медалями МВД России "За боевое содружество".

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении медалями МВД России «За боевое содружество» сержанта полиции Евгения Рылова и «За доблесть в службе» младшего сержанта полиции Анастасию Фесикову, ставших золотыми и серебряными медалистами на чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полицейский патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г.о. Лобня Евгений Рылов занял в соревнованиях по плаванию на спине первое место на дистанции 200 м с новым европейским рекордом и второе место на дистанции 100 м.Сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Вологде Анастасия Фесикова заняла первое место в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров на спине и в комбинированной эстафете 4х100 метров, а также завоевала серебряную медаль по плаванию на спине на дистанции 50 метров.