Советские мультфильмы обожают и взрослые, и дети. Да, так теперь не снимают... – вздыхаем мы, пересматривая анимационные ленты, на которых выросло не одно поколение. При этом мало кто знает имена создателей мультиков. А ведь среди них есть легендарные личности!

Советские мультфильмы обожают и взрослые, и дети. "Да, так теперь не снимают..." – вздыхаем мы, пересматривая анимационные ленты, на которых выросло не одно поколение. При этом мало кто знает имена создателей мультиков. А ведь среди них есть легендарные личности!Николай Серебряков пришел в "Союзмультфильм" в начале 60-х годов прошлого века – во времена хрущевской оттепели. Это был период творческих экспериментов, когда непрерывно расширялся диапазон стилистических, жанровых и технологических решений. Позже киностудия будет считаться крупнейшей в Европе, завоюет более 150 призов и дипломов международных и отечественных фестивалей. Среди получивших главные награды окажется и наш герой.Серебряная медаль за лучший детский фильм в Туре, приз V МКФ короткометражных и документальных фильмов в Гренобле, Гран-при VII МКФ короткометражных фильмов в Тампере, премия 14-го Всесоюзного кинофестиваля... Режиссера считали гением не только на родине."Я жду птенца", "Жизнь и страдания Ивана Семенова", "Поезд памяти", "Машенька и медведь", "Честное крокодильское", "Великие холода" – созданные им анимационные ленты можно перечислять долго. Роли в них дублировали звезды советского кино Клара Румянова, Анатолий Папанов, Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Алиса Фрейндлих и другие.Мастерство Серебрякова поражало: он был и художником, и режиссером, и автором сценариев. "Незаменимый!" – говорили коллеги. Его внезапная смерть в августе 2005 года стала ударом для поклонников анимации. Николая Серебрякова похоронили на Троекуровском кладбище столицы.