Мероприятие прошло в формате «круглый стол».

В Управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Владимирской области состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам обеспечения мер по снижению детского дорожно-транспортного травматизма.В заседании приняли участие заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Ершов, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев, представители областной администрации, а также образовательных и общественных организаций.Открывая мероприятие, Александр Ершов отметил, что, несмотря на применяемые меры, статистика детского дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться неутешительной. Для периода летних каникул данная тема особенно актуальна. Как показывает практика, к печальным последствиям приводят как невнимательность и незнание правил дорожного движения самими детьми и подростками, так и пренебрежительное отношение взрослых к требованиям безопасного управления автотранспортом и использования специальных удерживающих устройств.В ходе заседания обсуждены вопросы формата проведения профилактических мероприятий в школах и дошкольных образовательных учреждениях.В частности, сотрудниками отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции отмечено активное взаимодействие по данному вопросу правоохранителей и студентов, которые совместно с полицейскими в интересной и доступной форме рассказывают юным участникам движения о правилах безопасного поведения.Особое внимание было уделено вопросу организации тематических встреч сотрудников ГИБДД, представителей уполномоченных органов и общественных организаций с родителями школьников. В ходе таких бесед родителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, важности личного примера безопасного поведения на дороге. Отмечено, что работа в данном направлении ведется активно и в дальнейшем будет продолжена.Участники круглого стола обсудили возможность использования различных интернет-ресурсов для пропаганды знаний о ПДД и последствиях их несоблюдения.Все участники круглого стола сошлись во мнении, что только совместная работа всех уполномоченных органов приведет к снижению детского травматизма на дорогах.