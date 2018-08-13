Балерина Анастасия Волочкова празднует победу. Ей удалось
доказать виновность своего бывшего водителя Александра Скиртача.
Балерина Анастасия Волочкова празднует победу. Ей удалось
доказать виновность своего бывшего водителя Александра Скиртача.
Сегодня, 13 августа, Тверской суд Москвы приговорил
Александра Скиртача к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3
года. Суд установил, что экс–водитель брал у своей работодательницы 205 тысяч
рублей на похороны матери, которая в последствии оказалась живой.
Вдобавок мужчина периодически забирал себе вверенные ему танцовщицей
крупные суммы, которые должны были пойти на оплату коммунальных услуг ее квартиры
в Санкт-Петербурге и техобслуживания авто. Также он шесть месяцев не
возвращал Волочковой ноутбук и присвоил себе деньги пожертвованные на благотворительный
концерт балерины, сообщает .
Добавим, что Анастасия на заседание суда пришла в отличном
настроении. Она излучала позитив и дружелюбие, к тому же с удовольствием общалась с
прессой. Ей удалось в пух и прах разбить недруга, так сказать, отомстить оболгавшему и ограбившему экс-сотруднику. Балерина была облачена в ярко синее обтягивающее платье с экстремально глубоким
декольте.
Добавим, что пока шло следствие по этому делу Скиртач подал в суд на Волочкову, обвинив в
сексуальных домогательствах. Волочкова не оставила действия бывшего водителя
без ответа и обнародовала переписку, в которой тот признается ей в любви.
Сообщения датируются мартом 2017 года.
Обвинения в
домогательствах балерина категорически отрицает. "Вам самим не смешно?
Нашли героя-любовника! Он всячески добивался моего расположения, заваливал
меня СМС: мол, хочу, люблю так, что кричать хочется. Я к этому относилась
со снисхождением: ну любит, ну и что... Многие мужчины добиваются моего
внимания. Я на всех должна реагировать что ли?" – задала риторический
вопрос Волочкова.