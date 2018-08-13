Балерина Анастасия Волочкова празднует победу. Ей удалось доказать виновность своего бывшего водителя Александра Скиртача.

Балерина Анастасия Волочкова празднует победу. Ей удалосьдоказать виновность своего бывшего водителя Александра Скиртача.Сегодня, 13 августа, Тверской суд Москвы приговорилАлександра Скиртача к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3года. Суд установил, что экс–водитель брал у своей работодательницы 205 тысячрублей на похороны матери, которая в последствии оказалась живой.Вдобавок мужчина периодически забирал себе вверенные ему танцовщицейкрупные суммы, которые должны были пойти на оплату коммунальных услуг ее квартирыв Санкт-Петербурге и техобслуживания авто. Также он шесть месяцев невозвращал Волочковой ноутбук и присвоил себе деньги пожертвованные на благотворительныйконцерт балерины, сообщает .Добавим, что Анастасия на заседание суда пришла в отличномнастроении. Она излучала позитив и дружелюбие, к тому же с удовольствием общалась спрессой. Ей удалось в пух и прах разбить недруга, так сказать, отомстить оболгавшему и ограбившему экс-сотруднику. Балерина была облачена в ярко синее обтягивающее платье с экстремально глубокимдекольте.Добавим, что пока шло следствие по этому делу Скиртач подал в суд на Волочкову, обвинив всексуальных домогательствах. Волочкова не оставила действия бывшего водителябез ответа и обнародовала переписку, в которой тот признается ей в любви.Сообщения датируются мартом 2017 года.Обвинения вдомогательствах балерина категорически отрицает. "Вам самим не смешно?Нашли героя-любовника! Он всячески добивался моего расположения, заваливалменя СМС: мол, хочу, люблю так, что кричать хочется. Я к этому относиласьсо снисхождением: ну любит, ну и что... Многие мужчины добиваются моеговнимания. Я на всех должна реагировать что ли?" – задала риторическийвопрос Волочкова.