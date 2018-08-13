Голливудская актриса Анджелина Джоли сорвала съемки второй части картины Малифесента. Артистке пришлось обратиться за помощью к психиатрам из-за стремительной потери веса. Из-за расставания с Брэдом Питтом она изводит себя диетами.

Голливудская актриса Анджелина Джоли сорвала съемки второйчасти картины "Малифесента". Артистке пришлось обратиться за помощью к психиатрамиз-за стремительной потери веса. Из-за расставания с Брэдом Питтом она изводитсебя диетами.Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения,врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова прокомментировала состояние знаменитости.По словам специалиста, человеку, который слишком зациклен на мнимых недостаткахсвоего тела, вероятнее всего необходимо обратиться за медицинской помощью."Есть такое определение для этого типа психическогорасстройства, это "дисморфомания" или навязчивая мысль о внешнем недостатке и среальностью это не имеет ничего общего. Это всего лишь мысль. Иногда речь ободном недостатке, иногда – о нескольких", – цитирует Анну Коршунову .Психотерапевт отметил, что в этом случае неправильным будетпытаться исправить этот изъян, так как объективно его может не существовать. И даже если от него избавиться, навязчивые мысли не уходят.Врач-психиатр рекомендует обращаться к психологу если думы о внешнем несовершенстве начинают занимать слишком много времени. А уж еслислучай сложный и терапия не дает результатов, то необходимо идти к психиатру. Естьпрепараты, которые позволяют снизить мозговую активность в этой области. Такчто Джоли, обратившись к специалисту, сделала правильно", – считает АннаКоршунова.Медики советуют сладить за тем сколько времени занимают эти навязчивыемысли. Если предполагаемые недостатки лишают радости жизни и реального общения,то необходимо обращаться за помощью.Напомним, что из-за стресса, связанного с борьбой за опеку над детьми, актриса значительно похудела, она буквально тает на глазах. При росте 169 сантиметров звезда весит всего 45 килограммов.