6 сентября внучатому племяннику Аллы Пугачевой Жене исполнится 7 лет. А неделей раньше он отправится в первый раз в первый класс. И на торжественную линейку его отведет сама Примадонна!

6 сентября внучатому племяннику Аллы Пугачевой Жене исполнится 7 лет. А неделей раньше он отправится в первый раз в первый класс. И на торжественную линейку его отведет сама Примадонна!Женя – сын Влада Пугачева, племянника Пугачевой. Судьба у Жени – не самая счастливая. Его родители увлекались наркотиками. "Чтобы расслабиться, Влад предложил мне запрещенное вещество. Я не рассчитала с дозой и впала в кому. Врачи пророчили мне смерть. Они говорили, что если я выживу, то стану овощем", – рассказывала мать мальчика Виктория.Потом помощь потребовалась и Владу –он тоже увлекался наркотиками и алкоголем, вследствие чего у него парализовало ноги. Примадонна оплатила его лечение в Израиле и буквально спасла от гибели. Словом, Женей было некому записаться. И Алла Борисовна стала его опекуном. Заниматься мальчиком она намерена до его совершеннолетияСегодня Женя живет в Подмосковье, в доме водителя, который много лет служит у артистки. Его прячут, потому что, как говорят, мать мальчика не оставляет попыток забрать ребенка себе.Примадонна в ребенка души не чает – наняла ему репетиторов перед школой, купила все необходимое от портфеля до нарядной формы. "С него буквально пылинки сдувают, постоянно покупают игрушки, возят отдыхать на море. Алла Борисовна уже давно познакомила Женю с Лизой и Гарри, а также с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми, с которыми он часто появляется на днях рождения знаменитостей, – например, присутствовал на пятилетии дочки певицы Жасмин, где собрался весь бомонд. Женечка у Пугачевой как у Христа за пазухой", – цитирует приближенную к Алле Борисовне даму журнал .