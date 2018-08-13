Установлено, что злоумышленники с 2013 года предлагали бизнесменам услуги по выводу денежных средств за рубеж. В действительности деньги "клиентов" переводились на счета аффилированных организаций и похищались...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и ФСБ России задержаны подозреваемые в мошенничестве и незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что злоумышленники с 2013 года предлагали бизнесменам услуги по выводу денежных средств за рубеж. В действительности деньги «клиентов» переводились на счета аффилированных организаций и похищались.«По выявленному факту Следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавила Ирина Волк.Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территории Московского региона, города Санкт-Петербурга и Калужской области проведено 25 обысков по местам жительства и работы фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, печати юридических лиц, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.«Трое активных участников группы задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Ирина Волк.Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.