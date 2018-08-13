Громкое заявление певицы Лаймы Вайкуле, о том, что она не под каким предлогом не поедет в Крым, вызвало большой общественный резонанс. В Сети артистку обвинили в лицемерии и попытке угодить публике на Украине. К обсуждению присоединились многие российские звезды.

Громкое заявление певицы Лаймы Вайкуле, о том, что она непод каким предлогом не поедет в Крым, вызвало большой общественный резонанс. ВСети артистку обвинили в лицемерии и попытке угодить публике на Украине. Кобсуждению присоединились многие российские звезды.Дрессировщик Эдгард Запашный в своем Instagramпредложил Вайкуле отказаться не только от выступлений в Крыму, но и на всейтерритории России. "Крым ЭТО ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ и имейте совесть это признать, либонаберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взглядырасходятся с нашими!!! Прискорбно, когда такие как вы кусают "кормящую руку", аона продолжает вас кормить! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – отметил дрессировщик.Также Эдгард уколол певицу за слова о том, что она неиспытывает ностальгии по Советскому Союзу. "Если бы не Советский Союз, то выникогда бы так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всейвашей карьеры поил и кормил вас,так как на родном латышском у вас до сих порнет ни одной узнаваемой песни! Именно СССР вам позволил до сих поргастролировать в русско говорящих странах! У вас был шанс отказаться от звания"Заслуженная артистка Латвийской ССР", но на тот момент вы видимо "любили"Советский Союз😉",– высказался Запашный.☝️Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов также осудил заявлениевокалистки. Он отметил, что звездам необходимо воздерживаться от ответов навопросы, связанные с политикой. "Конечно, ей и вообще всем артистам желательнобы не высказываться по Крыму, если позиция такая шаткая. Потому что, живя вРоссии и работая в России, не признавать российские территории очень опасно. Вэтом случае надо или уходить от ответов, или объяснять позицию до конца", -цитирует Соседова .Не остался в стороне и российский журналист Армен Гаспарян. Онотреагировал на слова Лаймы об отсутствии ностальгии по Советскому Союзу. "Стесняюсьспросить: а гонорары свои той эпохи помнит?" – язвительно заметил журналист в Twitter.По мнению продюсера Иосифа Пригожина, если артист позволяетсебе объявлять бойкот Крыму, то он должен перестать ездить и в другие частиРоссии. "То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, апорадовать людей в Крыму – бояться!" – заметил он ранее в интервью НСН.К разгоревшемуся скандалу подключился актер СтаниславСадальский. Артист нашел симметричныйответ на отказ Лаймы Вайкуле от гастролей в Крыму. Раз латвийская певицаотказывается выступать на российском полуострове, он не будет ездить на Украину."Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение крусским", – с иронией посетовал актер в Instagram.Добавим, что российские поклонники артистки также не оценили ее точку зрения, ее высказывание многих повергло в шок. Фанаты в большинстве своем негативно отреагировали на заявление и обратили внимание на лицемерие и двуличие в подобной позиции, ведь Вайкуле не считает зазорным приезжать в другие города России. Многие предложили радикальный способ решения этой спорной ситуации – вообще запретить Лайме въезд в нашу страну.Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни пообещали. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом.