Сумма материального ущерба по 22 эпизодам противоправной деятельности превысила 300 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 22 эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что с августа 2017 года по январь текущего года обвиняемый проникал в подъезды многоэтажных домов, расположенных на территории города Владимира, откуда похищал оставленные владельцами велосипеды, перекусывая кусачками тросовые замки. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 300 тысяч рублей.Установлено, что похищенный велотранспорт фигурант реализовывал по заниженной стоимости, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.