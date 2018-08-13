Клава Кока из программы Орел и Решка на телеканале Пятница опубликовала
на своей странице в Instagram фото с травмами. Синяки
ужаснули поклонников передачи.
Клава Кока из программы "Орел и Решка" на телеканале "Пятница" опубликовала
на своей странице в Instagram фото с травмами. Синяки
ужаснули поклонников передачи.
Ведущая позировала в
автомобиле. На снимке все ее лицом покрыто гематомами и кровоподтеками.
"Допрыгалась", – подписала Клава фото. "Завтра расскажу обо всем в
своем влоге", – пообещала девушка пролить свет на происхождение травм.
Один из комментаторов сообщил
под постом ведущей, что синяки Кока получила во время катания на катере. Якобы,
водитель резко затормозил, и Клава сильно ударилась, после чего ей пришлось
обратиться в больницу. Фолловеры пожелали ведущей скорейшего
выздоровления.
Отметим, что помимо
того, что Клава является ведущей "Орла и Решки", она – самая молодая участница
лейбла Black Star. Ее творчество находится на стыке поп-поп музыки и
видеоблогинга. Компания Сoca-Cola выпустила серию роликов с участием популярных
блогеров, в том числе с Клавой Кокой.
Двадцатидвухлетняя девушка родилась в большой
дружной творческой семье из Екатеринбурга. Отец коллекционировал
пластинки с записями выдающихся мировых исполнителей, мать хорошо пела и играла
на фортепьяно. У Клавы есть младшая сестра Лада и старший брат Лев. В
детстве Кока освоила семь музыкальных инструментов.