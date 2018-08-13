Клава Кока из программы Орел и Решка на телеканале Пятница опубликовала на своей странице в Instagram фото с травмами. Синяки ужаснули поклонников передачи.

Клава Кока из программы "Орел и Решка" на телеканале "Пятница" опубликовалана своей странице в Instagram фото с травмами. Синякиужаснули поклонников передачи.Ведущая позировала вавтомобиле. На снимке все ее лицом покрыто гематомами и кровоподтеками."Допрыгалась", – подписала Клава фото. "Завтра расскажу обо всем всвоем влоге", – пообещала девушка пролить свет на происхождение травм.Один из комментаторов сообщилпод постом ведущей, что синяки Кока получила во время катания на катере. Якобы,водитель резко затормозил, и Клава сильно ударилась, после чего ей пришлосьобратиться в больницу. Фолловеры пожелали ведущей скорейшеговыздоровления.Отметим, что помимотого, что Клава является ведущей "Орла и Решки", она – самая молодая участницалейбла Black Star. Ее творчество находится на стыке поп-поп музыки ивидеоблогинга. Компания Сoca-Cola выпустила серию роликов с участием популярныхблогеров, в том числе с Клавой Кокой.Двадцатидвухлетняя девушка родилась в большойдружной творческой семье из Екатеринбурга. Отец коллекционировалпластинки с записями выдающихся мировых исполнителей, мать хорошо пела и игралана фортепьяно. У Клавы есть младшая сестра Лада и старший брат Лев. Вдетстве Кока освоила семь музыкальных инструментов.