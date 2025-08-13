III Международный форум особых экономических зон (ОЭЗ-2025) пройдет 18 сентября в Нижнем Новгороде.

III Международный форум особых экономических зон (ОЭЗ-2025) пройдет 18 сентября в Нижнем Новгороде.Организаторами выступают Минэкономразвития России, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, правительство Нижегородской области и Корпорация развития Нижегородской области.Форум приурочен к 20-летию развития института особых экономических зон в России и традиционно станет ключевой международной площадкой для обсуждения перспектив отрасли. Форум соберет представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества.В рамках форума планируются переговоры российских и зарубежных инвесторов, презентация успешных кейсов российских ОЭЗ и обсуждение новых механизмов партнерства в международном формате. Отдельное внимание уделят вопросам устойчивого развития и расширения глобальных цепочек добавленной стоимости. С 2025 года повышение инвестиционной активности — одна из основных задач национального проекта Эффективная и конкурентная экономика, инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Как сообщил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин, за два десятилетия особые экономические зоны доказали свою состоятельность как инструмент модернизации экономики.Особые экономические зоны стали точками роста для десятков регионов России. Сегодня они демонстрируют высокую отдачу, способствуя притоку инвестиций, созданию рабочих мест и росту несырьевого экспорта. Форум в Нижнем Новгороде — это возможность подвести итоги 20-летней работы с участниками ОЭЗ, экспертами, представителями профильных органов власти. Уверен, что результатом этой работы станут новые векторы развития, которые позволят расширить участие России в глобальной инвестиционной повестке, — отметил Святослав Сорокин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значимость форума для региона.Для Нижегородской области проведение международного форума — это признание вклада региона в развитие инвестиционной и промышленной инфраструктуры. Наша нижегородская ОЭЗ „Кулибин“ также стремительно расширяется и заполняется резидентами, производящими импортозамещающую и востребованную на рынке продукцию. Уверен, что встречи и переговоры, которые пройдут в рамках форума, помогут наладить новые деловые связи и будут способствовать запуску новых проектов, — сказал Глеб Никитин.Экспертный совет ОЭЗ Кулибин прошли 43 проекта, еще 13 компаний находятся в процессе подготовки документации. Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин напомнил о растущей международной роли форума, который пройдет в Нижнем Новгороде.Международный форум ОЭЗ зарекомендовал себя как уникальная платформа для обмена практиками и установления прочных деловых связей. Сегодня особые экономические зоны — это не только точки локального развития, но и катализаторы международной кооперации и устойчивого роста. Мы видим большой интерес к объединению усилий в рамках Международной ассоциации ОЭЗ стран БРИКС — это логичный шаг для укрепления наших позиций на мировом рынке, — подчеркнул Михаил Лабудин.