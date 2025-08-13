Инцидент произошел во Владимире. На просьбы очевидцев прекратить избиения неадекват отвечал исчерпывающей фразой: «Это моя жена».

Во Владимире тихий вечер выходного дня был нарушен жуткими криками. Во дворе домов по улице Асаткина мужчина избивал женщину. Оказалось, что конфликт произошел между супругами. Пара переехала жить в Россию всего месяц назад. Подробности — в материале vlad.aif.ru.Кидался на всехВ ссору между супругами попытались вмешаться прохожие. Однако это лишь еще больше разозлило агрессора — он начал кидаться и на защитников женщины. Вразумляющие беседы тоже не помогли. На просьбы прекратить избиения неадекват отвечал исчерпывающей фразой: «Это моя жена».«Мужчина был в нетрезвом состоянии. Конфликты у этой пары возникают часто», — заметили горожане в группе «Подслушано во Владимире».Потасовка закончилась тем, что муж в последний раз на глазах у очевидцев оттаскал жену за волосы и убежал в сторону поликлиники «Мегаторг», пытаясь скрыться. Женщина же осталась на улице одна. Прохожие попытались вызвать полицию, но, по их словам, участковые на место происшествия не приехали.О драке узнал БастрыкинЗапись с драки попала в социальные сети и вызвала такой резонанс, что дошла до главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина. Он взял проверку по факту произошедшего под личный контроль.«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Ялину А.А. организовать процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах», — об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.Согласно источникам , полиция все-таки выезжала на место происшествия, но к моменту их приезда никого не было. Однако хулиганов все-таки разыскали. Ими оказались 38-летний и 34-летняя граждане страны Средней Азии.Оказалось, что пара вместе со своими детьми в России живет всего около месяца. Теперь же им грозит депортация. Полиция провела проверку и обнаружила немало миграционных нарушений. Например, семья жила не по месту регистрации. Что касается побоев жены — буйный муж отделается лишь административкой.