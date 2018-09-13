Это связано с проведением массового забега

Это связано с проведением массового забегаВ субботу, 15 сентября, во Владимире перекроют Лыбедскую магистраль, сообщают в пресс-службе администрации.Это связано с проведением массового забега «Кросс нации». Спортсмены-любители будут двигаться от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе. Соревнования продлятся с 12 до 15 часов.В это время одна из центральным магистралей будет закрыта для движения транспорта. Водителей просят быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.