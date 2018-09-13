19 сентября в Индонезии стартует 5-я международная выставка юных изобретателей. Россию в этом году на ней представит многочисленная делегация: 17 одаренных детей из разных уголков страны, в том числе победители конкурса I make, организованного Норникелем.
19 сентября в Индонезии стартует 5-я международная выставка юных изобретателей. Россию в этом году на ней представит многочисленная делегация: 17 одаренных детей из разных уголков страны, в том числе победители конкурса I make, организованного "Норникелем".
"После нашего участия на прошлой выставке юных изобретателей в Нагайо мы посмотрели на детей из различных стран и поняли, что наши дети могут быть здесь и конкурировать с другими участниками. В чем сила этой выставки для нас? Это выставка изобретателей. Принцип "Не решай, а придумай что-то свое". Такие люди очень важны, их не очень много, но мы верим, что вообще российская земля славится такими "кулибиными". Мы испытываем чувство гордости, что из 17 членов российской делегации 6 ребят едут из регионов нашего присутствия. Это здорово", — рассказывает начальник управления благотворительных программ "Норникеля" Игорь Сухотин.
В преддверии поездки на территории Шахматного клуба ВДНХ состоялся пресс-показ некоторых изобретений юных разработчиков. Коллаборативный робот, экобот для сбора мусора в акваториях, беспилотное судно — так много всего показали ребята экспертам и журналистам. Каждый проект по-своему интересен и полезен, в каждом глубокая идея и большой труд. Свою работу — магнитно-левитационную мыльницу — повезет на Бали Глеб Воронов из Дудинки.
"Надо было отталкиваться от проблемы, и я понял, что в моем доме существует такая проблема, как размокшее мыло в мыльнице, — объясняет Глеб. — Поэтому я подумал, что было бы классно, если бы мыло "летало" над поверхностью мыльницы. Я понял, что это можно сделать с помощью свойств магнитов. Все лето я делал презентацию на английском языке для выступления в Индонезии, его надо было выучить наизусть, так что я учил".
Кроме Глеба в составе российской делегации отправятся и другие победители конкурса I make: Юнус Салманов и Эмилбек Саттаров из Норильска, Денис Целиков и Анна Ряскина из Мончегорска, Глеб Харченко из поселка Никель, Александр Бабушкин из Читы, Вячеслав Астафьев из сельского поселения Кактолгинское Забайкальского края.
"Для меня это очень интересно, будем защищать честь России все-таки, а вообще создание проекта было увлекательным, работали большой дружной командой", — признается участник 5-й международной выставки Александр Дудков.
Увлеченные школьники уже сегодня воплотили свои идеи в действующие прототипы и продемонстрировали их обществу. А совсем скоро они получат уникальный шанс заявить о себе на весь мир, представив проекты ведущим экспертам из разных стран. Остается лишь пожелать нашим "кулибиным" удачи в этом важном и увлекательном процессе.
"Это первый выезд за границу, — говорит Глеб Воронов. — Поэтому очень интересно. Я очень хочу победить на выставке, я уверен в себе и думаю, все получится".