19 сентября в Индонезии стартует 5-я международная выставка юных изобретателей. Россию в этом году на ней представит многочисленная делегация: 17 одаренных детей из разных уголков страны, в том числе победители конкурса I make, организованного Норникелем.

19 сентября в Индонезии стартует 5-я международная выставка юных изобретателей. Россию в этом году на ней представит многочисленная делегация: 17 одаренных детей из разных уголков страны, в том числе победители конкурса I make, организованного "Норникелем"."После нашего участия на прошлой выставке юных изобретателей в Нагайо мы посмотрели на детей из различных стран и поняли, что наши дети могут быть здесь и конкурировать с другими участниками. В чем сила этой выставки для нас? Это выставка изобретателей. Принцип "Не решай, а придумай что-то свое". Такие люди очень важны, их не очень много, но мы верим, что вообще российская земля славится такими "кулибиными". Мы испытываем чувство гордости, что из 17 членов российской делегации 6 ребят едут из регионов нашего присутствия. Это здорово", — рассказывает начальник управления благотворительных программ "Норникеля" Игорь Сухотин.В преддверии поездки на территории Шахматного клуба ВДНХ состоялся пресс-показ некоторых изобретений юных разработчиков. Коллаборативный робот, экобот для сбора мусора в акваториях, беспилотное судно — так много всего показали ребята экспертам и журналистам. Каждый проект по-своему интересен и полезен, в каждом глубокая идея и большой труд. Свою работу — магнитно-левитационную мыльницу — повезет на Бали Глеб Воронов из Дудинки."Надо было отталкиваться от проблемы, и я понял, что в моем доме существует такая проблема, как размокшее мыло в мыльнице, — объясняет Глеб. — Поэтому я подумал, что было бы классно, если бы мыло "летало" над поверхностью мыльницы. Я понял, что это можно сделать с помощью свойств магнитов. Все лето я делал презентацию на английском языке для выступления в Индонезии, его надо было выучить наизусть, так что я учил".Кроме Глеба в составе российской делегации отправятся и другие победители конкурса I make: Юнус Салманов и Эмилбек Саттаров из Норильска, Денис Целиков и Анна Ряскина из Мончегорска, Глеб Харченко из поселка Никель, Александр Бабушкин из Читы, Вячеслав Астафьев из сельского поселения Кактолгинское Забайкальского края."Для меня это очень интересно, будем защищать честь России все-таки, а вообще создание проекта было увлекательным, работали большой дружной командой", — признается участник 5-й международной выставки Александр Дудков.Увлеченные школьники уже сегодня воплотили свои идеи в действующие прототипы и продемонстрировали их обществу. А совсем скоро они получат уникальный шанс заявить о себе на весь мир, представив проекты ведущим экспертам из разных стран. Остается лишь пожелать нашим "кулибиным" удачи в этом важном и увлекательном процессе."Это первый выезд за границу, — говорит Глеб Воронов. — Поэтому очень интересно. Я очень хочу победить на выставке, я уверен в себе и думаю, все получится".