Телеведущая и кулинар 45-летняя Юлия Высоцкая выглядит как
юная девушка. Звезда радует поклонников отличной фигурой.
Телеведущая и кулинар 45-летняя Юлия Высоцкая выглядит как
юная девушка. Звезда радует поклонников отличной фигурой.
Юлия опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует
на улице колоритного греческого острова Антипаксос. Звезда запечатлена в мини-платье
нежно-лимонного оттенка, кроссовках и сумкой-почтальонкой.
Фолловеры отметили, что у звезды идеальные ноги: стройные и
подтянутые. Звезда получила сотни хвалебных комментариев и более 21 тысячи
отметок "Нравится". "Красивая фигура! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлия
вы прекрасны", "Ах эти ножки!Не у каждой молодухи такие👍", "Красивая,
стройная, умная , скромная женщина....❤️", "Ну здесь то просто девушка,когда без дедушки!",
"Восхищаюсь! Великолепна во всем и всегда 👏👏👏", "Мисс
позитив.....обаяшка....!!!!!!", "Класс!фигура, ножки – 👏🏻👏🏻👌🏻", – писали восхищенные интернет-обыватели.
Отметим, что это лето для Юлии выдалось очень насыщенным. Высоцкая
загорала в Испании и Франции, где отдыхала вместе с мужем Андреем
Кончаловским. Актриса выкроила время в плотном рабочем графике для того, чтобы
провести несколько недель в компании любимого мужчины.
Добавим, что недавно режиссер Андрей Кончаловский
отпраздновал 81-ю годовщину. Компанию мэтру составила супруга, и младший
брат, кинематографист Никита Михалков. Кончаловский и его родные провели
праздничный день на открытом воздухе. Знаменитое семейство гуляло по
окрестностям французского городка, посещало спортивные мероприятия и много
фотографировалось.
Высоцкая не только ведет кулинарную программу, но и снимается в кино у любимого мужа. Ради фильма Кончаловского "Рай" Юлии пришлось обрить голову наголо. Звезду поддержал в этом начинании сын Петя – он убедил ее, что даже с такой прической она выглядит элегантно и стильно.