Телеведущая и кулинар 45-летняя Юлия Высоцкая выглядит как юная девушка. Звезда радует поклонников отличной фигурой.

Телеведущая и кулинар 45-летняя Юлия Высоцкая выглядит какюная девушка. Звезда радует поклонников отличной фигурой.Юлия опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позируетна улице колоритного греческого острова Антипаксос. Звезда запечатлена в мини-платьенежно-лимонного оттенка, кроссовках и сумкой-почтальонкой.Фолловеры отметили, что у звезды идеальные ноги: стройные иподтянутые. Звезда получила сотни хвалебных комментариев и более 21 тысячиотметок "Нравится". "Красивая фигура! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлиявы прекрасны", "Ах эти ножки!Не у каждой молодухи такие👍", "Красивая,стройная, умная , скромная женщина....❤️", "Ну здесь то просто девушка,когда без дедушки!","Восхищаюсь! Великолепна во всем и всегда 👏👏👏", "Мисспозитив.....обаяшка....!!!!!!", "Класс!фигура, ножки – 👏🏻👏🏻👌🏻", – писали восхищенные интернет-обыватели.Отметим, что это лето для Юлии выдалось очень насыщенным. Высоцкаязагорала в Испании и Франции, где отдыхала вместе с мужем АндреемКончаловским. Актриса выкроила время в плотном рабочем графике для того, чтобыпровести несколько недель в компании любимого мужчины.Добавим, что недавно режиссер Андрей Кончаловскийотпраздновал 81-ю годовщину. Компанию мэтру составила супруга, и младшийбрат, кинематографист Никита Михалков. Кончаловский и его родные провелипраздничный день на открытом воздухе. Знаменитое семейство гуляло поокрестностям французского городка, посещало спортивные мероприятия и многофотографировалось.Высоцкая не только ведет кулинарную программу, но и снимается в кино у любимого мужа. Ради фильма Кончаловского "Рай" Юлии пришлось обрить голову наголо. Звезду поддержал в этом начинании сын Петя – он убедил ее, что даже с такой прической она выглядит элегантно и стильно.