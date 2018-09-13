В Геленджике определили чемпионов и призеров чемпионата России в дисциплине аквабайк. Итоговые соревнования сезона проходили на Гидроавиасалоне-2018, в первую декаду сентября при поддержке Минпрома, Минспорта и администрации причерноморского города-курорта.

В Геленджике определили чемпионов и призеров чемпионата России в дисциплине аквабайк. Итоговые соревнования сезона проходили на Гидроавиасалоне-2018, в первую декаду сентября при поддержке Минпрома, Минспорта и администрации причерноморского города-курорта.Во всероссийском первенстве приняло участие 60 спортсменов из разных регионов страны. Сильнейшие были определены в трех дисциплинах. В слаломе (параллельные заезды двух спортсменов) чемпионами России в разных классах стали Эдуард Саркисян, Александр Кабатов, Дмитрий Клименко, Алексей Желейко.В кольцевых гонках (заезды с общим стартом) золото досталось Эдуарду Саркисяну, Дмитрию Клименко и Роману Клименко. Самая драматичная борьба развернулась в дисциплине фристайл, в которой приняли участие все фавориты российского рейтинга. Победу в соревнованиях, несмотря на травму, одержал Сергей Чемезов. Второе место занял Арсений Матанцев. Третье место – за Александром Курамшиным."Я считаю, что этот год был для меня прорывным. Я впервые стал обладателем Кубка России по аквабайку, который прошел в июне в Твери, а теперь очень рад и этой победе. А в декабре планирую выступить на чемпионате мира, где моя задача — войти в пятерку сильнейших", — прокомментировал Чемезов.В этом году соревнования состоялись в новом формате, войдя в программу Гидроавиасалона 2018. "По организации это был самый сложный чемпионат за всю историю. Но нам все удалось. С аквабайком познакомилась огромная аудитория Гидроавиасалона, и в первую очередь — дети. Здесь в Геленджике на гидробазе имени Бериева открылись детские спортивные центры, и в том числе центр "Формула будущего", где дети бесплатно смогут обучаться аквабайку", — прокомментировал Михаил Ершов, главный организатор чемпионата страны.Настоящим украшением мероприятия стало уникальное фристайл-шоу на воде "Космическая Одиссея" с участием сильнейших российских спортсменов в экстремальных водных видах спорта: аквабайк, флайборд и джетлев. Ночную версию шоу в неонах и пиротехнике увидели гости торжественной церемонии открытия Гидроавиасалона."Во времена Советского Союза во всем мире советский народ называли нацией инженеров. И сегодня Гидроавиасалон демонстрирует ренессанс этой идеологии. Мы рады быть частью этого большого процесса. Россия меняется на глазах. Давайте приближать наши инженерные, технические, спортивные победы и посвящать их нашей Родине", — прокомментировал руководитель оргкомитета чемпионата по аквабайку Андрей Краснов.