Взорвавшее прессу интервью с Бошировым и Петровым - это правильный шаг в правильном направлении, заявил в прямом эфире программы 60 минут историк разведки Александр Васильев.

Взорвавшее прессу интервью с Бошировым и Петровым — это правильный шаг в правильном направлении, заявил в прямом эфире программы "60 минут" историк разведки Александр Васильев."Это отлично, что их показали. Я боялся, что Россия уйдет в глухую оборону и скажет, что не знает этих ребят, они никакие не русские", — подчеркнул бывший разведчик, комментируя новый поворот в "деле Скрипалей".Александр Васильев считает, что теперь российская сторона может давить на британские власти, чтобы добиться доступа к Скрипалям. Британские СМИ такого доступа не имеют. Все, что им удалось — взять несколько интервью у Чарли Роули, который нашел пузырек с духами.По мнению историка разведки, Скрипалей скрывают сознательно."У меня такое впечатление, что Скрипалей прячут, — добавляет он. — Если они расскажут реальную историю, то она будет абсолютно отличаться от официальной версии, которую нам впаривает британское правительство".Ранее Александр Васильев уже высказывал соображение о том, что Боширов и Петров никак не могут являться оперативными работниками."Я с самого начала говорил о том, что вряд ли российские спецслужбы имели к этой истории какое-то отношение. Другое дело, кто они на самом деле. Здесь может быть много вариантов, и делать выводы преждевременно, — утверждает бывший разведчик. — Нужно серьезное расследование, в котором Россия заинтересована еще больше, чем Британия. Если есть криминал, и он имеет доступ к каким-то химическим отравляющим веществам, то это угроза для России, в первую очередь".Несколькими днями раньше в программе "60 минут" Александр Васильев прокомментировал реакцию рядовых англичан на шумиху вокруг дела Скрипалей и запугивание СМИ русской агрессией. По его словам, люди не верят, что это русские сделали. Многие из них считают, что это все делается для укрепления политических позиций Терезы Мэй.Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в британском Солсбери. В произошедшем обвинили Россию. 5 сентября полиция показала фото двух подозреваемых в атаке — Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ.