Компания Apple, по-видимому, отложила проект фирменной зарядной станции AirPower в долгий ящик. Со сцены вчерашней презентации, в ходе которой были представлены три новых айфона и смарт-часы 4-го поколения, об устройстве ни разу не упомянули, а все отсылки к нему были удалены с официального сайта Apple. На это обратили внимание журналисты издания 9to5Mac.

Компания Apple, по-видимому, отложила проект фирменной зарядной станции AirPower в долгий ящик. Со сцены вчерашней презентации, в ходе которой были представлены три новых "айфона" и смарт-часы 4-го поколения, об устройстве ни разу не упомянули, а все отсылки к нему были удалены с официального сайта Apple. На это обратили внимание журналисты издания 9to5Mac.Ранее об AirPower сообщалось на отдельной странице, посвященной iPhone X, а в качестве даты его релиза значился 2018 год. После того как накануне вечером были анонсированы iPhone XS и iPhone XR, эта модель смартфона была убрана из продажи — вместе со всеми упоминаниями (кроме фотографии) о зарядном "коврике".Пропажу AirPower с сайта компании заметил и ведущий авторитетного блога The Daring Fireball Джон Грубер: "Итак, вот снимок AirPower, но слово 'AirPower' нигде нельзя найти. Никто из представителей Apple, с которыми я сегодня пообщался, ни слова не проронил про AirPower, за исключением того что им нечего сказать. Не буду удивлен, что его свернули, и они просто пока не хотят об этом говорить".Беспроводная станция AirPower была представлена 12 сентября прошлого года, вместе с iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Аксессуар должен был поступить в продажу "не ранее 2018 года", но этого пока не произошло.∎У Apple не получится выпустить AirPower раньше сентября читайте такжеЛетом источники Bloomberg сообщили, что аппарат оказался слишком сложным для производства. Проектировщикам Apple предстояло решить ряд инженерных проблем: устранить ошибки в кастомной версии iOS, убедиться, что устройство не перегревается, и придумать, как разместить компоненты, чтобы AirPower мог заряжать три гаджета одновременно. Вероятно, преодолеть эти трудности компания так и не смогла.