Приказ об аресте активов Газпрома в Англии и Уэльсе отменил Высокий суд Англии и Уэльса. Это исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору Газпрома с Нафтогазом. Но есть одно условие.

Приказ об аресте активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе отменил Высокий суд Англии и Уэльса. Это исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом". Но есть одно условие.Арест снят при обязательстве "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа от 28 февраля 2018 года, сообщает РИА Новости. Предварительно слушания назначены на февраль 2019 года.Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и в феврале 2018 года решил, что условия контракта "Газпрома" и "Нафтогаза" об обязательных закупках и транзиту российского газа нарушает права украинской стороны. "Газпром" обязали выплатить украинской компании 2 миллиарда 560 миллионов долларов. Но российская газовая компания в марте обжаловал вердикт, а в мае вообще потребовал полной отмены "транзитного" решения.Украина до рассмотрения апелляций решила начать принудительное взыскание средств через арест в Швейцарии акция Nord Stream AG и Nord Stream-2 AG, а также об аресте газпромовских активов в Нидерландах. Более того, "Нафтогаз", несмотря на то, что решение арбитража оспорено, еще и начисляет проценты на российские выплаты. "Нафтогаз" уже насчитал пени на 104 миллиона долларов. И потратил 18 миллионов евро на юристов."Газпром" добился в апелляционном суде Швеции приостановки исполнения "транзитного" решения. Но 13 сентября 2018 года Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, блокировавшее попытки украинского "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома"."Газпром" заявил, что будет добиваться пересмотра этого решения об отмене блокировки.Более того, российскую газовую компанию не устроило, когда соглашения исполняются односторонне и пересматриваются в пользу Киева. Еще в конце апреля "Газпром" направил в Арбитражный суд Стокгольма документы на расторжение контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". Суд начал формирование трибунала по этому вопросу. "Нафтогаз" не доволен: отказ России от транзита газа через Украину снизит ее ВВП на три процента. Киев ищет любые способы и средства, чтобы остановить строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.