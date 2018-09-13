Более 150 артиллерийских орудий устроили условному противнику настоящий огненный каток. Тренировка проходила на полигоне Цугол в рамках учений Восток-2018. Орудия непрерывным огнем создали сплошную цепь разрывов шириной свыше 3 километров, которая еще и двигалась по позициям противника.

Более 150 артиллерийских орудий устроили условному противнику настоящий "огненный каток". Тренировка проходила на полигоне Цугол в рамках учений "Восток-2018". Орудия непрерывным огнем создали сплошную цепь разрывов шириной свыше 3 километров, которая еще и двигалась по вражеским позициям, сообщает российское военное ведомство.Снаряды на голову условного противника обрушивали сразу несколько разных артсистем. Начиная от 122-миллиметровых самоходок "Гвоздика" и заканчивая крупнокалиберными 203-миллиметровыми пушками "Пион".Также сегодня на полигоне Цугол присутствовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он заявил, что у России нет агрессивных намерений. Однако глава государства напомнил военнослужащим, что они должны уметь отстоять суверенитет России и всегда быть готовыми помочь союзникам.Учения "Восток-2018" – самые масштабные маневры в истории современной России. В них принимают участие около 300 тысяч военных, 36 тысяч боевых машин, 1 тысяча самолетов и вертолетов, 80 кораблей.