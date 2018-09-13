В Континентальной хоккейной лиге тремя матчами завершился игровой день регулярного чемпионата. Все три поединка завершились с минимальной разницей в счете. В одном из них омский Авангард минимально уступил магнитогорскому Металлургу.

В Континентальной хоккейной лиге тремя матчами завершился игровой день регулярного чемпионата. Все три поединка завершились с минимальной разницей в счете. В одном из них омский "Авангард" минимально уступил магнитогорскому "Металлургу".На "Арене Балашиха", где омичи проводят домашние матчи, зрители увидели лишь одну заброшенную шайбу. Исход встречи решил бросок нападающего магнитогорцев Сергея Мозякина, который поразил ворота "Авангарда" в середине второго периода. 1:0 – гостевая победа "Металлурга".Еще одна встреча состоялась в Москве, где ЦСКА также оказался излишне гостепреимным. На своем льду армейцы уступили со счетом 1:2 "Северстали". Череповчане вышли вперед благодаря шайбам Артура Кулды и Сергея Монахова, на что москвичи ответили одним голом Михаила Григоренко. Но на большее ЦСКА не хватило.Завершилась программа дня в Братиславе, где "Слован" переиграл московское "Динамо". Словаки также первыми забили после удачных действий Марио Грмана и Михаила Ржепика. Впрочем, бело-голубые нашли в себе силы для того, чтобы восстановить статус-кво, когда голами отличались Даниил Тарасов и Владимир Брюквин. Однако за три минуты до финальной сирены Эрик Желина склонил чашу весов в пользу "Слована". Итоговый счет 3:2.