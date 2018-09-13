Страшное ДТП с участием грузового автомобиля и поезда. Оно случилось накануне, около 11 часов вечера. По предварительной информации, на нерегулируемом переезде станции Бельково грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом.

Страшное ДТП с участием грузового автомобиля и поезда. Оно случилось накануне, около 11 часов вечера. По предварительной информации, на нерегулируемом переезде станции Бельково грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист, увидев фуру, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение. Однако расстояние оказалось недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Поезд протащил фуру несколько десятков метров. 50-летний водитель грузового автомобиля скончался на месте ещё до приезда скорой помощи. В результате столкновения была повреждена опора контактной сети. На место оперативно прибыли бригады железнодорожников и представители экстренных служб, которые проводят работы по ликвидации последствий аварии. По факту ДТП проводится проверка.Сергей Мещанинов, начальник ОГИБДД отдела МВД России по Киржачскому району: "В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель грузового автомобиля. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняя причины и обстоятельства совершенного ДТП. Движение поездов и автотранспорта на данном участке заблокировано".Станция Бельково находится рядом с Киржачом. К утру движение на железнодорожном перегоне Киржач – Бельково было восстановлено. Напомним, последний раз столкновение автомобильного и железнодорожного транспорта с серьёзными последствиями случилось во Владимирской области чуть меньше года назад. 6 октября на железнодорожном переезде в Покрове поезд протаранил пассажирский автобус, который заглох прямо на путях. Часть пассажиров вышла из салона и пыталась самостоятельно вытолкать автобус, но их усилия оказались тщетны. В результате того ДТП из 58 пассажиров автобуса 17 человек погибли, включая 2-х несовершеннолетних.