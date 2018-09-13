Футболист сборной Италии и французской Ниццы Марио Балотелли получил временное отстранение от основного состава команды с Лазурного берега. Тренерский штаб французов мотивировал такое решение излишним весом форварда.

Футболист сборной Италии и французской "Ниццы" Марио Балотелли получил временное отстранение от основного состава команды с Лазурного берега. Тренерский штаб французов мотивировал такое решение излишним весом форварда.Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Football Italia, на данный момент вес итальянского нападающего составляет 100 килограмм при росте 189 сантиметров. Балотелли набрал свыше 12 килограмм, что следует из данных официального сайта Лиги 1 — в профиле игрока сейчас указаны 88 килограмм.Напомним, что несколько дней назад аналогичное решение об отчислении из состава принял главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.