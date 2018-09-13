Поклонники пытаются высчитать на каком месяце беременности находится Эвелина Бледанс. Они не могут понять растет ли у телеведущей живот.

Поклонники пытаютсявысчитать на каком месяце беременности находится Эвелина Бледанс. Они не могут понятьрастет ли у телеведущей живот.Эвелина опубликовала всвоем Instagram видеозапись с курорта. В кадре Бледанс в откровенном бикини бежит попляжу. Фолловеры тут же отметили, что у 49-летней звезды идеальный пресс.Плоский живот знаменитости смутилподписчиков, ведь совсем недавно в СМИ сообщалось о беременности Бледанс. Сама телеведущаяникак не подтверждала эту информацию, однако же и опровержений не давала.Пользователи Сети началиинтересоваться в комментариях, действительно ли знаменитость находится вположении. Ведь судя по снимкам в Сети Эвелина продолжает работать ипутешествовать. Многие предположили, что знаменитость не проходила процедуруэкстракорпорального оплодотворения, а ее признание в программе "Прямой эфир"телеканала "Россия 1" жалкая постановка."Так небеременная Эвелина,что это было? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "так время то прошло совсем ничего откуда там еще будетживот то, может и беременная 🤰🌸", "разве можно так летать, бегать ездить везде,по-мне так это была реклама, актриса сыграла процедуру ЭКО", "нупосмотрим попозже что это было , некоторые всю беременность носятся и ничего 💃🏾", "Телевизионное шоу!Какая нормальная женщина будетпроходить такую процедуру перед телекамерами?Малахову нужна грязнаяпередача,вот он и подбрасывает наивным и доверчивым зрителям сказки!", "А как жебеременность?", "Ну еслии сыграла то что? О чем вы тогда говорить будете, если вас не будут разводитькак лохов? Молодец Эвелина! Восхищаюсь 💐", – рассуждали интернет–обыватели.Напомним, чтонекоторое время назад Эвелина сделала ЭКО в присутствии съемочной группытелешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Артистка всегда мечтала одочери. И в первом браке у нее должна была появиться наследница, однако из-занесчастного случая девочка родилась мертвой.