Поклонники пытаются
высчитать на каком месяце беременности находится Эвелина Бледанс. Они не могут понять
растет ли у телеведущей живот.
Поклонники пытаются
высчитать на каком месяце беременности находится Эвелина Бледанс. Они не могут понять
растет ли у телеведущей живот.
Эвелина опубликовала в
своем Instagram видеозапись с курорта. В кадре Бледанс в откровенном бикини бежит по
пляжу. Фолловеры тут же отметили, что у 49-летней звезды идеальный пресс.
Плоский живот знаменитости смутил
подписчиков, ведь совсем недавно в СМИ сообщалось о беременности Бледанс. Сама телеведущая
никак не подтверждала эту информацию, однако же и опровержений не давала.
Пользователи Сети начали
интересоваться в комментариях, действительно ли знаменитость находится в
положении. Ведь судя по снимкам в Сети Эвелина продолжает работать и
путешествовать. Многие предположили, что знаменитость не проходила процедуру
экстракорпорального оплодотворения, а ее признание в программе "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1" жалкая постановка.
"Так небеременная Эвелина,
что это было? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "так время то прошло совсем ничего откуда там еще будет
живот то, может и беременная 🤰
🌸", "разве можно так летать, бегать ездить везде,
по-мне так это была реклама, актриса сыграла процедуру ЭКО", "ну
посмотрим попозже что это было , некоторые всю беременность носятся и ничего 💃🏾", "Телевизионное шоу!Какая нормальная женщина будет
проходить такую процедуру перед телекамерами?Малахову нужна грязная
передача,вот он и подбрасывает наивным и доверчивым зрителям сказки!", "А как же
беременность?", "Ну если
и сыграла то что? О чем вы тогда говорить будете, если вас не будут разводить
как лохов? Молодец Эвелина! Восхищаюсь 💐", – рассуждали интернет–обыватели.
Напомним, что
некоторое время назад Эвелина сделала ЭКО в присутствии съемочной группы
телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Артистка всегда мечтала о
дочери. И в первом браке у нее должна была появиться наследница, однако из-за
несчастного случая девочка родилась мертвой.