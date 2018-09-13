Валерий Блюменкранц поставил жирную точку в отношениях с женой. Финальным аккордом стала измена. Тата приняла решение забрать дочь и уехать в Москву с дочерью. Сложившуюся ситуацию прокомментировал экс-участник Дома-2 Глеб Жемчугов.

Валерий Блюменкранц поставил жирную точку в отношениях с женой. Финальным аккордом стала измена. Тата приняла решение забрать дочь и уехать в Москву с дочерью. Сложившуюся ситуацию прокомментировал экс-участник "Дома-2" Глеб Жемчугов.Возвращение Валерия и Таты Блюменкранц на "Дом-2" многие зрители проекта восприняли скептически. Сами супруги уверяли, что хотят разобраться в отношениях и сохранить семью любыми путями.Тем не менее, присутствие на телестройке лишь увеличило напряжение между мужем и женой. После череды скандалов и драки Валерий изменил Тате с Марианной Петря. Теперь в их отношениях поставлена точка.Бывший участник реалити-шоу Глеб Жемчугов бурно отреагировал на поступок Блюменкранца, передает StarHit. Он осудил его за желание разрушить брак. По словам шоумена, он и сам когда-то совершал подобные ошибки."У меня нет негатива к Валере. Просто я когда-то совершал похожие ошибки, и только после ухода супруги Ольги понял, что ее и семью мне никто не заменит. Валера тоже это когда-нибудь поймет, но может быть уже слишком поздно. Я не на стороне Таты, но поддерживаю ее в этой ситуации", – объяснил Глеб.Ранее сообщалось, что решение супругов Блюменкранц вернуться на проект "Дом-2" оказалось губительным для их отношений. На телестройке Валерий нашел Тате замену.Жители проекта до последнего не верили в расставание супругов. Многим казалась, что звездная чета преодолеет конфликт и воссоединится. Однако Блюменкранц пошел дальше– у него случилась интимная встреча с Марианой Петря.