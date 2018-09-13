Сегодня гостьей программы Прямой эфир телеканала Россия 1 стала 38-летняя телеведущая Виктория Боня. Звезда рассказала о причинах расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом.

Сегодня гостьей программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1"стала 38-летняя телеведущая Виктория Боня. Звезда рассказала о причинахрасставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом.Виктория прожила с сыном американского миллионера семь лет.В 2012 году на свет появилась их общая дочь Анджелина-Летиция, а в феврале 2017года Виктория сообщила о расставании с Алексом. Тогда Боня не стала раскрывать причиныразвода, что породило массу слухов. Телеведущая решила дать откровенное интервьюАндрею Малахову, чтобы развеять домыслы.Боня поведала, что их отношения распались в том числе из-за давленияобщественности. По словам Виктории после того, как она переехала вместе с мужемв Монако ей многие стали завидовать. В Сети и прессе появилось много неправдивойпорочащей ее информации."В какой-то период времени я рыдала каждый день. Когда отебе пишут то, чего нет, и я мама, у меня маленький ребенок растет. Нашлигде-то фотографию гадкую, поганую, где изображен Степан Меньшиков в каких-тотам нелицеприятных позах, показали ее по всей России по телевидению, что это я,а когда я выиграла суд, судилась я с ними год с чем-то, с порталом новостным одним.Но когда я выиграла суд, ни одно издание не написало, а всем уже было неинтересно, а репутация была подорвана", – сообщила знаменитость.Алексу надоела публичность, он тяготился известностью жены. Смерфитпопросил Боню завершить карьеру и уйти в тень, тем более он смог поставить наноги свой бизнес и в семье появились хорошие деньги. "Первое время мы с нимжили 50 на 50. Потом у него все пошло, он сделал бизнес, смог содержать нашу семью.Но в какой-то момент он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы ты сидела дома". Ему ненравилось, что я уезжаю и много работаю", – поведала телеведущая.Виктория не смогла бросить карьеру. Не хотела становитьсядомохозяйкой, ведь она тоже может чего-то добиться в жизни. "Когда я приехалав Москву был период, что мне негде было жить, мне не на что было кушать, мненечего было носить и у меня образовался комплекс, страх. (…) Я тоже из маленькогогорода, я тоже из обычной семьи, как и миллиона людей, которые живут в нашейстране. У нас одни сапоги на всю семью. Я не жалуюсь, я благодарна этиммоментам, они меня многому научили", – поведала Боня.Нежелание Виктории подчиниться воле гражданского супругастало поводом для ссор, Виктория и Алекс решили разойтись. Телеведущая рассталасьс мужем на дружеской ноте, они вместе занимаются воспитанием дочери.