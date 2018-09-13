Сегодня гостьей программы Прямой эфир телеканала Россия 1
стала 38-летняя телеведущая Виктория Боня. Звезда рассказала о причинах
расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом.
Сегодня гостьей программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1"
стала 38-летняя телеведущая Виктория Боня. Звезда рассказала о причинах
расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом.
Виктория прожила с сыном американского миллионера семь лет.
В 2012 году на свет появилась их общая дочь Анджелина-Летиция, а в феврале 2017
года Виктория сообщила о расставании с Алексом. Тогда Боня не стала раскрывать причины
развода, что породило массу слухов. Телеведущая решила дать откровенное интервью
Андрею Малахову, чтобы развеять домыслы.
Боня поведала, что их отношения распались в том числе из-за давления
общественности. По словам Виктории после того, как она переехала вместе с мужем
в Монако ей многие стали завидовать. В Сети и прессе появилось много неправдивой
порочащей ее информации.
"В какой-то период времени я рыдала каждый день. Когда о
тебе пишут то, чего нет, и я мама, у меня маленький ребенок растет. Нашли
где-то фотографию гадкую, поганую, где изображен Степан Меньшиков в каких-то
там нелицеприятных позах, показали ее по всей России по телевидению, что это я,
а когда я выиграла суд, судилась я с ними год с чем-то, с порталом новостным одним.
Но когда я выиграла суд, ни одно издание не написало, а всем уже было не
интересно, а репутация была подорвана", – сообщила знаменитость.
Алексу надоела публичность, он тяготился известностью жены. Смерфит
попросил Боню завершить карьеру и уйти в тень, тем более он смог поставить на
ноги свой бизнес и в семье появились хорошие деньги. "Первое время мы с ним
жили 50 на 50. Потом у него все пошло, он сделал бизнес, смог содержать нашу семью.
Но в какой-то момент он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы ты сидела дома". Ему не
нравилось, что я уезжаю и много работаю", – поведала телеведущая.
Виктория не смогла бросить карьеру. Не хотела становиться
домохозяйкой, ведь она тоже может чего-то добиться в жизни. "Когда я приехала
в Москву был период, что мне негде было жить, мне не на что было кушать, мне
нечего было носить и у меня образовался комплекс, страх. (…) Я тоже из маленького
города, я тоже из обычной семьи, как и миллиона людей, которые живут в нашей
стране. У нас одни сапоги на всю семью. Я не жалуюсь, я благодарна этим
моментам, они меня многому научили", – поведала Боня.
Нежелание Виктории подчиниться воле гражданского супруга
стало поводом для ссор, Виктория и Алекс решили разойтись. Телеведущая рассталась
с мужем на дружеской ноте, они вместе занимаются воспитанием дочери.