Британская антидопинговая комиссия спортсменов выступила против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее письмо направлено в ВАДА.

Британская антидопинговая комиссия спортсменов выступила против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее письмо направлено в ВАДА."От имени британской антидопинговой комиссии спортсменов и других атлетов со всего мира мы просим вас настаивать на сохранении нынешней позиции ВАДА относительно восстановления членства России в организации. Два из условий, которые были поставлены России в соответствии с дорожной картой, не выполнены. Возвращение РУСАДА в таких условиях станет катастрофой для чистого спорта. Спортсмены настаивают на том, чтобы ВАДА придерживалось дорожной карты и не сворачивало с пути, не подводило чистый спорт", – говорится в открытом письме на имя главы ВАДА Крейга Риди, выдержку из которого приводит "Спорт-Экспресс".Обращение приурочено к запланированному на 20 сентября заседанию ВАДА, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления членства России в организации. Таким образом британская сторона пытается надавить на ВАДА.