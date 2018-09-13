В 1993 году австралийский коммунист Альберт Лангер призвал жителей своей страны приходить на участки для голосования и портить бюллетени. Только так, - доказывал он, - мы сможем донести до властей то, что нас не удовлетворяет ограниченный выбор между правящей партией и ее карманной оппозицией.

В 1993 году австралийский коммунист Альберт Лангер призвал жителей своей страны приходить на участки для голосования и портить бюллетени. "Только так, - доказывал он, - мы сможем донести до властей то, что нас не удовлетворяет ограниченный выбор между правящей партией и ее карманной оппозицией". Число испорченных бюллетеней стало расти. Правительство в панике приняло закон, запрещающий публичные призывы к подобному акту протеста. Через три года Лангер был отправлен в тюрьму.Отсидел он, впрочем, всего три недели. В стране поднялась мощная волна протестов, а международная правозащитная организация Amnesty International объявила его "узником совести". Загнанным в угол властям пришлось отпустить Лангера, а затем и отменить закон, по которому он был осужден. С тех пор, число испорченных бюллетеней растет во всем мире, расширяя пространство свободы для людей, этой свободы лишенных.Есть исследования, доказывающие, что еще до всякой Австралии на местных выборах испорченный бюллетень в качестве сигнала о недовольстве использовали советские граждане. Известно немало случаев, когда им удавалось добиваться таким образом смены руководства районов и городов, которыми они были недовольны. Испорченный бюллетень - это инструмент, с помощью которого простые люди чинят политическую машину, сломанную правящими элитами. Работает этот инструмент и при коммунизме, и при капитализме; и при авторитаризме, и в демократии. Его сила - в демонстративном выходе за пределы того круга, который пытается начертить для людей система. "Овладевая массами, идея материализуется", - сказал однажды Карл Маркс. Если критическая масса людей ведет себя так, словно круга не существует, он действительно перестает существовать. Отказавшись играть по одним правилам, люди вынуждают власть принять другие.Это самый мирный способ протеста - полная противоположность революции и уличным столкновениям. Он не загоняет верховную власть в ловушку и именно потому он столь эффективен. Испорченный бюллетень мягко подталкивает правительство к трансформации - к кадровому обновлению и более эффективному менеджменту.Сила испорченного бюллетеня кроется в его моральной безупречности. Любая другая форма протеста не столь универсально приемлема обществом. Вышли люди с протестом на улицу - оппозиционеры их одобрят, сторонники властей осудят. Человека, вычеркнувшего всех кандидатов, не осудит никто. Это его право.Взять, например, нашу область. Власть искусственно ограничила здесь выбор: или Орлова, или ее же собственный дублёр Сипягин. К чему она подталкивает избирателя, предлагая последнего в качестве "альтернативы"? К тому, чтобы выбирая между плохим и совсем плохим, он, скрепя сердце, проголосовал за Орлову. Но жители области не хотят голосовать за Орлову! Их не устраивает такой выбор. В области есть масса достойных людей, своим честным многолетним трудом завоевавших поддержку народа: (сюда можно вставить фамилии нескольких ЛОМов, которые через несколько дней поддержат Орлову; таким образом получится, что за нее призывают голосовать даже лидеры оппозиции). Любой из них достоин быть губернатором. Если владимирский избиратель массово вычеркнет из бюллетеней и Орлову, и Сипягина, это увидит вся страна. Если же он проголосует за "альтернативу из ЛДПР", то поменяет шило на мыло, а со стороны смотреться это будет как "торжество демократии". Власть, лишившая людей выбора, будет выглядеть как главный демократ. Нельзя позволять ей это. Владимирцы должны вычеркнуть обе фамилии!