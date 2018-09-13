Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская появилась на пресс-показе комедии Доминика в компании Прохора
Шаляпина. Знаменитости держались за руки.
Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская появилась на пресс-показе комедии "Доминика" в компании Прохора
Шаляпина. Знаменитости держались за руки.
В кинотеатре "Октябрь" собралось много отечественных
знаменитостей. Среди них были замечены Прохор и Виталина.
Экс-возлюбленная Джигарханяна была облачена в бежевое платье
с принтом в виде черных бабочек. Волосы она уложила в нежные локоны и отдала
предпочтение натуральному макияжу. Цымбалюк-Романовская дополнила образ
маленьким клатчем в тон к платью.
Прохор же был весь в черном. Футболка с золотистым черепом,
спортивная куртка с капюшоном и джинсы. Молодые люди не отходили друг от друга
и постоянно держались за руки.
В СМИ уже месяц муссируется слух, что между Виталиной и Прохором
настоящий роман. Сами знаменитости отрицают какие-либо романтические отношения,
утверждая, что между ними просто дружба.
Добавим, что недавно редакторы программы "Прямой эфир" телеканала
"Россия 1" узнали, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская провели вместе целую
неделю в доме отдыха, где скрываясь ото всех потратили 300 тысяч рублей. Их
также видели гуляющими в парке и совершающими покупки в магазине. Они даже
вместе пришли на похороны Иосифа Кобзона.
Отметим, что некоторые зрители не верят в чувства между
Виталиной и Прохором. Многие пользователи Сети с недоверием относятся к новостным
заметкам об этой одиозной парочке так как уверены, знаменитости изображают
отношения ради пиара.
"Малахова вон с тв ! Одни придуманные дешевые
истории !!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прохор перешел на более молодое поколение 👗? Вот этот пиар всем его пиарам пиар!", "Альфонс!И аферистка", "Цирк.....и два
клоуна", "Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна потратил 300 тыс.рублей
Джигарханяна🤣....",
"А деньги дал Малахов в обмен на съемку в передаче Прямой Эфир😃", – писали интернет-обыватели.