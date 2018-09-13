Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась на пресс-показе комедии Доминика в компании Прохора Шаляпина. Знаменитости держались за руки.

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна ВиталинаЦымбалюк-Романовская появилась на пресс-показе комедии "Доминика" в компании ПрохораШаляпина. Знаменитости держались за руки.В кинотеатре "Октябрь" собралось много отечественныхзнаменитостей. Среди них были замечены Прохор и Виталина.Экс-возлюбленная Джигарханяна была облачена в бежевое платьес принтом в виде черных бабочек. Волосы она уложила в нежные локоны и отдалапредпочтение натуральному макияжу. Цымбалюк-Романовская дополнила образмаленьким клатчем в тон к платью.Прохор же был весь в черном. Футболка с золотистым черепом,спортивная куртка с капюшоном и джинсы. Молодые люди не отходили друг от другаи постоянно держались за руки.В СМИ уже месяц муссируется слух, что между Виталиной и Прохоромнастоящий роман. Сами знаменитости отрицают какие-либо романтические отношения,утверждая, что между ними просто дружба.Добавим, что недавно редакторы программы "Прямой эфир" телеканала"Россия 1" узнали, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская провели вместе целуюнеделю в доме отдыха, где скрываясь ото всех потратили 300 тысяч рублей. Ихтакже видели гуляющими в парке и совершающими покупки в магазине. Они дажевместе пришли на похороны Иосифа Кобзона.Отметим, что некоторые зрители не верят в чувства междуВиталиной и Прохором. Многие пользователи Сети с недоверием относятся к новостнымзаметкам об этой одиозной парочке так как уверены, знаменитости изображаютотношения ради пиара."Малахова вон с тв ! Одни придуманные дешевыеистории !!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прохор перешел на более молодое поколение 👗? Вот этот пиар всем его пиарам пиар!", "Альфонс!И аферистка", "Цирк.....и дваклоуна", "Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна потратил 300 тыс.рублейДжигарханяна🤣....","А деньги дал Малахов в обмен на съемку в передаче Прямой Эфир😃", – писали интернет-обыватели.