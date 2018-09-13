Гоген Солнцев прячет пенсионерку жену от посторонних глаз. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.

Гоген Солнцев прячет пенсионерку жену отпосторонних глаз. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операциистала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.Гоген спросилсвоих фолловеров в Instagram, как те переживают осень, а затем похвасталсясвоим рецептом от осенней хандры. "Главное во время пододеяло залезть с любимой... А там все всегда шедеврально 👌🌸Катя после операции так преобразилась, что наконец-такиповерила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!🔥🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – написал шоумен под снимком себя любимого.Поклонники поздравилизвезду с насыщенной личной жизнью и попросили показать Екатерину, ведь пожилаяженщина давно не показывалась общественности. Однако многие интернет-обывателиотметили, что престарелую Катюшу зрители увидят нескоро, ведь синяки и отекипосле хирургического вмешательства, скорее всего, еще не зажили."Гоген, ну покажи уж фотоКати? Нам всем интересно посмотреть на ее преображения после операции😊", "Ребят,что вы прицепились)))) Лицо встанет на место только через год и это минимум! Дотрех месяцев лицо неадекватное вообще))) В начале четвертого месяца начинаютпрорастать новые сосуды и мышцы начинают сокращаться....", "Я полгода вообще была на себя не похожа))) аэффект, которого ожидают. наступит через ГОД!!!!" – рассуждалипользователи Сети.Отметим, что злопыхатели тоже присоединились к беседе. НедругиСолнцева предположили, что шоумен просто еще не пробовал молодого женского тела,поэтому и восхищается старухой-женой. Также хейтеры предложили сделать Екатеринеоперацию по восстановлению девственности."Ржу! Гоген вы видимо вообще не в курсечто такое секс с девушкой. Попробуйте Кате изменить и поймете во что вывляпались. Вам конечно платят за эти писмена что вы здесь оставляете, но лучшиегоды уходят, навряд ли в старости захочется это вспоминать...", "Ой снова сопли про типа секс с пенсионеркой ! Когда уже навыгуле ее выведешь? Девственность тоже вастоновил Катьке???" – писалипользователи Сети.