Гоген Солнцев прячет пенсионерку жену от
посторонних глаз. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции
стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.
Гоген Солнцев прячет пенсионерку жену от
посторонних глаз. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции
стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.
Гоген спросил
своих фолловеров в Instagram, как те переживают осень, а затем похвастался
своим рецептом от осенней хандры. "Главное во время под
одеяло залезть с любимой... А там все всегда шедеврально 👌🌸Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки
поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!🔥🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", – написал шоумен под снимком себя любимого.
Поклонники поздравили
звезду с насыщенной личной жизнью и попросили показать Екатерину, ведь пожилая
женщина давно не показывалась общественности. Однако многие интернет-обыватели
отметили, что престарелую Катюшу зрители увидят нескоро, ведь синяки и отеки
после хирургического вмешательства, скорее всего, еще не зажили.
"Гоген, ну покажи уж фото
Кати? Нам всем интересно посмотреть на ее преображения после операции😊", "Ребят,
что вы прицепились)))) Лицо встанет на место только через год и это минимум! До
трех месяцев лицо неадекватное вообще))) В начале четвертого месяца начинают
прорастать новые сосуды и мышцы начинают сокращаться....", "Я полгода вообще была на себя не похожа))) а
эффект, которого ожидают. наступит через ГОД!!!!" – рассуждали
пользователи Сети.
Отметим, что злопыхатели тоже присоединились к беседе. Недруги
Солнцева предположили, что шоумен просто еще не пробовал молодого женского тела,
поэтому и восхищается старухой-женой. Также хейтеры предложили сделать Екатерине
операцию по восстановлению девственности.
"Ржу! Гоген вы видимо вообще не в курсе
что такое секс с девушкой. Попробуйте Кате изменить и поймете во что вы
вляпались. Вам конечно платят за эти писмена что вы здесь оставляете, но лучшие
годы уходят, навряд ли в старости захочется это вспоминать...", "Ой снова сопли про типа секс с пенсионеркой ! Когда уже на
выгуле ее выведешь? Девственность тоже вастоновил Катьке???" – писали
пользователи Сети.