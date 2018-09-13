Лурдес Мария Чикконе-Леон в очередной раз шокировала общественность. 21-летняя девушка впервые вышла на подиум.

Лурдес Мария Чикконе-Леон вочередной раз шокировала общественность. 21-летняя девушка впервые вышла наподиум.Дочь поп-звездыобожает эпатировать публику, "примеряя" на себя необычные, дерзкие образы. Лурдесприняла участие в нью-йоркской Неделе моды, появившись там в эксцентричном наряде.На подиуме девушка представляла брендспортивной одежды Gypsy Sport, сообщает Vogue. Она продемонстрировала топ из цепей сморскими ракушками, едва прикрывавшими грудь, изорванные джинсы на бедрах,из-под которых торчали черные трусы в стиле моды 2000-х и массивные белыекроссовки.Но и это не все: Лурдес украсила себя зелеными перьями в волосах и бутафорскимиочки с крошечными стеклами. Но самой большой "изюминкой" образа, вызвавшейоторопь зрителей, стали небритые ноги дочери Мадонны.Отметим,что вольной растительностью на теле Лурдес не впервые выступает заестественность. Ранее девушка уже демонстрировала поклонникамсвои "натуральные" подмышки.Ранее Лурдес Леон приняла участие в рекламной кампании бренда уличной одежды MadeMe X-Girl. Съемки проходили в Нью-Йорке – в метро, секс-шопах и на крышах.