Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. Такая инициатива была внесена президентом в пакете поправок к законопроекту об изменениях в пенсионной системе.

Депутаты Госдумы 13 сентября одобрили в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение и отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. Такая инициатива была внесена президентом в пакете поправок к законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Помимо прочего, документ дает определение самого понятия "предпенсионный возраст".Законопроект, в необходимости которого — уже понятно — уверено думское большинство. Спикер парламента, открывая заседание, напоминает: мнения фракций и общественности услышаны и учтены."Мы очень подробно, скрупулезно обсуждали законодательные инициативы президента, поправки, которые поступили в комитеты в рамках нашей рабочей группы", — говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин.Вице-премьер по социальной политике представляет президентскую инициативу: не допустить увольнений граждан предпенсионного возраста и необоснованных отказов в трудоустройстве.Подобная статья под номером 145 уже есть в Уголовном кодексе. Она охраняет беременных и многодетных женщин от произвола работодателей. Но в законодательной защите от дискриминации нуждается и старшее поколение."Привлекаться будет тот, кто является стороной по трудовому договору. Далее в рамках досудебного разбирательства следственные органы определят виновность либо физического лица, которое представляет конкретное предприятие, либо юридического лица", — поясняет зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.Депутаты дополняют Уголовный кодекс новой статьей, которая предусматривает серьезное наказание. Это высокие штрафы — до 200 тысяч рублей, заработная плата или иной доход осужденного работодателя, который он получал за период до 18 месяцев, а также исправительные работы до 360 часов."Это фактически такой стоп-сигнал. Красный флажок, который вешает общество. Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков (чем она была до сих пор) в разряд преступлений", — говорит первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев."Это означает, что те, кто совершает подобное действие, должны понимать, что общество, государство рассматривает их как преступников", — добавляет Исаев.При всем понимании необходимости защиты от дискриминации против законопроекта пока высказываются только коммунисты."По так называемой уголовной ответственности работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста: наша фракция не будет поддерживать этот закон", — говорит первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.Среди "единоросов", представителей "Справедливой России" и ЛДПР серьезных расхождений нет. Обсуждается конкретика: какие механизмы должны быть задействованы, кто будет контролировать исполнение, как это будет работать."Мы — сторонники декриминализации, но одновременно считаем, что нельзя наших граждан каким-либо образом дискриминировать по возрастному признаку", — говорит заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."При этом мы понимаем, что работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудник работал в любом возрасте, если это специалист, готовый работать, готовый нести ответственность, справляться полноценно со своими обязанностями", — добавляет он.Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов, со своей стороны, отмечает: "Мы считаем, что уголовная ответственность за необоснованный отказ при приеме лиц предпенсионного возраста, а также необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста, создает дополнительные юридические гарантии этим лицам в трудоустройстве и сохранении рабочих мест".Защита от дискриминации — одна из инициатив президента. Среди других: привязать льготы не к пенсии, а к возрасту: 55 лет — для женщин, 60 — для мужчин. Причем, и федеральные (имущественный и земельный налоги), и региональные (транспорт, лекарства, услуги ЖКХ).То есть пенсионные льготы станут доступны еще работающим гражданам. Ну, а сегодняшнее заседание показало: трудовая дискриминация для людей предпенсионного возраста станет уголовным преступлением.Законопроект принят в первом чтении абсолютным большинством. Лишь 12 парламентариев против — это коммунисты. А вот либеральные демократы и "Справедливая Россия" сегодня, кажется, не сомневались. 370 голосов — в поддержку закона.