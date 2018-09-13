Анджелина Джоли уверена – в борьбе за счастье детей все средства
хороши. Голливудская актриса придумала новую тактику.
Анджелина Джоли уверена – в борьбе за счастье детей все средства
хороши. Голливудская актриса придумала новую тактику.
Папарацци Лос-Анджелеса в последнее время постоянно
натыкаются на Анджелину. Звезда как будто сама стремится попасть в поле зрения профессиональных репортеров с камерами. Примечательно, что Джоли редко выходит одна,
ее всегда сопровождают дети.
Как сообщает американский портал PageSix, это часть хитрого
плана актрисы. "Она намеренно выводит детей на прогулки в те места, где
находятся папарацци, чтобы создать образ заботливой и любящей матери", -
сообщил неназваный инсайдер изданию.
По словам анонимного источника, Джоли настолько боится
потерять наследников, что опустилась до подлых манипуляций общественным
мнением. Якобы артистка очень часто появляется вместе с отпрысками в мультибрендовом
магазине Fred Segal, заранее зная, что там дежурят репортеры. Отмечается, что
ранее знаменитость, наоборот, избегала камер папарацци.
Напомним, что Джоли уже более двух лет не может оформить
развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Знаменитости никак не договорятся, с
кем останутся их младшие дети. Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на
совместной.
В начале тяжбы суд был всецело на стороне артистки.
Она не жалела благоверного и поливала его грязью. Однако ее адвокаты не смогли
предоставить доказательства, которые могли бы подтвердить слова Джоли, и Фемида стала более лояльна к мужу артистки. Он даже смог выбить для себя удобный график посещения детей.
Анджелина восприняла это как поражение. Она уволила
адвоката. Наняла новую команду защитников и все силы бросила на реализацию
нового плана.