Анджелина Джоли уверена – в борьбе за счастье детей все средства хороши. Голливудская актриса придумала новую тактику.

Анджелина Джоли уверена – в борьбе за счастье детей все средствахороши. Голливудская актриса придумала новую тактику.Папарацци Лос-Анджелеса в последнее время постояннонатыкаются на Анджелину. Звезда как будто сама стремится попасть в поле зрения профессиональных репортеров с камерами. Примечательно, что Джоли редко выходит одна,ее всегда сопровождают дети.Как сообщает американский портал PageSix, это часть хитрогоплана актрисы. "Она намеренно выводит детей на прогулки в те места, гденаходятся папарацци, чтобы создать образ заботливой и любящей матери", -сообщил неназваный инсайдер изданию.По словам анонимного источника, Джоли настолько боитсяпотерять наследников, что опустилась до подлых манипуляций общественныммнением. Якобы артистка очень часто появляется вместе с отпрысками в мультибрендовоммагазине Fred Segal, заранее зная, что там дежурят репортеры. Отмечается, чторанее знаменитость, наоборот, избегала камер папарацци.Напомним, что Джоли уже более двух лет не может оформитьразвод с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Знаменитости никак не договорятся, скем останутся их младшие дети. Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт насовместной.В начале тяжбы суд был всецело на стороне артистки.Она не жалела благоверного и поливала его грязью. Однако ее адвокаты не смоглипредоставить доказательства, которые могли бы подтвердить слова Джоли, и Фемида стала более лояльна к мужу артистки. Он даже смог выбить для себя удобный график посещения детей.Анджелина восприняла это как поражение. Она уволилаадвоката. Наняла новую команду защитников и все силы бросила на реализациюнового плана.