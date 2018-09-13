Случаи подозрения на менингит зафиксированы в четырех школах Екатеринбурга.

Случаи подозрения на менингит зафиксированы в четырех школах Екатеринбурга.Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в департаменте образования администрации города.В школе № 52 заболел ученик третьего класса. В итоге класс закрыли на карантин до 19 сентября. Похожий случай произошел с учеником школы № 167, которому стало плохо на первосентябрьской линейке. Всего же в екатеринбургских школах зафиксировано 13 случаев заболевания менингитом.Менингит – заболевание, характеризующееся воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. При задержке с лечением, может вызывать серьёзные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей. Возможен летальный исход. Наиболее восприимчивы к этой инфекции дети. По различным данным на их долю приходится более 85% заболеваемости. При этом чаще всего страдают грудные дети, то есть в возрасте до года.