Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, говорится на сайте организатора конкурса. Израиль предоставлял три города для проведения – помимо Тель-Авива конкурс мог пройти в Иерусалиме и Эйлате.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, говорится на сайте организатора конкурса. Израиль предоставлял три города для проведения – помимо Тель-Авива конкурс мог пройти в Иерусалиме и Эйлате.Организаторы мероприятия подчеркнули, что Тель-Авив "показал лучшую подготовку", хотя все заявки были достойными.В 2018 году на "Евровидении" победила израильская певица Нетта Барзилай с песней "Игрушка".Ранее сообщалось, что "Евровидение" 2019 года пройдет в Иерусалиме, по крайней мере, об этом заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.