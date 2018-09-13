Представители экономического журнала Forbes опубликовали список самых высокооплачиваемых рэперов. В него вошли Джей-Зи, Дрейк, Пи Дидди, Кендрик Ламар и другие.

Представители экономического журнала Forbes опубликовали список самых высокооплачиваемых рэперов. В него вошли Джей-Зи, Дрейк, Пи Дидди, Кендрик Ламар и другие.На первом месте оказался муж Бейносе, рэпер Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер). За последний год он заработал 76,5 миллиона долларов.Вторую строчку рейтинга Forbes оказался Пи Дидди, чье состояние за год выросло на 62 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Кендрик Ламар с 58 миллионами долларов.Остальные позиции в топ-15 богатейших рэперов планеты распределились следующим образомДрейк (47 миллионов долларов);J.Cole (35,5 миллиона долларов);Dr. Dre и Nas (по 35 миллионов долларов);Pitbull (32 миллиона долларов);Future (30 миллионов долларов);Канье Уэст (27,5 миллиона долларов);DJ Khaled (27 миллионов долларов);Трио Migos (24,5 миллиона долларов);Эминем (23 миллиона долларов);Chance the Rapper (21,5 миллиона долларов);Трэвис Скотт (21 миллион долларов);Birdman (20 миллионов долларов).