В МИД Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по делу Скрипалей RT и Sputnik является очередным примером запутывания вопроса и лжи со стороны России. В ведомстве уверены, что Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ, несмотря на их заявления.

В МИД Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по "делу Скрипалей" RT и Sputnik является очередным примером "запутывания вопроса и лжи" со стороны России. В ведомстве уверены, что Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ, несмотря на их заявления, передает РИА Новости.Как сообщалось, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал​​​.В Лондоне считают, что в отравлении Скрипалей веществом А234 виновно российское государство, Москва это категорически отрицает.5 сентября прокуратура Британии предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли.По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, подозреваемые — сотрудники ГРУ.Между тем, в интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии."Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих людей как главных подозреваемых в связи с нападением в Солсбери. Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны", — заявил представитель МИД Великобритании."Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня – как мы видели на протяжении всего времени – они отреагировали запутыванием вопроса и ложью", — заявил он.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.МИД РФ направил в Foreign Office около 60 дипломатических нот, требуя предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.В марте экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали.При этом в МИД Великобритании в тот же день признали, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.