Полузащитник сборной России и Валенсии Денис Черышев не нарушал антидопинговых правил. Это подтвердило испанская антидопинговая служба, проведшая расследование в отношении футболиста.

Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев не нарушал антидопинговых правил. Это подтвердило испанская антидопинговая служба, проведшая расследование в отношении футболиста.Отец футболиста Дмитрий Черышев в интервью обмолвился, что в бытность игроком "Вильярреала" Денис выздоравливал с помощью гормона роста. Эти слова вызвали подозрение со стороны ВАДА, которое поручило испанским антидопинговым службам провести расследование.Начальник отдела профилактики и допинг-контроля испанского антидопингового агентства сообщил Черышеву, что никаких нарушений со стороны футболиста не выявлено. Сам Денис сообщил новость об отсутствии претензий к нему на странице в социальной сети.