Вряд ли в наше время найдется тот, кто не слышал о культовой
вселенной Marvel и ее персонажах – Человеке-пауке, Халке, Торе и многих
других. В нашей стране вселенная стала популярной сравнительно недавно,
но уже сейчас можно сказать: Marvel в России – это навсегда.
Переполненные кинотеатры, игры, мультфильмы и комиксы – вокруг всего
этого огромный ажиотаж. Теперь встретиться с любимыми героями еще проще -
достаточно просто сходить в один из универсамов популярной торговой
сети.
Вряд ли в наше время найдется тот, кто не слышал о культовой
вселенной Marvel и ее персонажах – Человеке-пауке, Халке, Торе и многих
других. В нашей стране вселенная стала популярной сравнительно недавно,
но уже сейчас можно сказать: Marvel в России – это навсегда.
Переполненные кинотеатры, игры, мультфильмы и комиксы – вокруг всего
этого огромный ажиотаж. Теперь встретиться с любимыми героями еще проще -
достаточно просто сходить в один из универсамов популярной торговой
сети.
Помните весну, когда в прокат вышли восхитительные "Мстители: Война
бесконечности"? Вновь увидеть любимых героев на экранах кинотеатров
пришли сотни тысяч, да что уж там, – миллионы человек! Причем шли в кино
не только преданные фанаты Marvel, но и те, кто просто любит
качественный кинематограф и красивую, яркую и эффектную картинку на
экране.
Тогда казалось, что пик популярности вселенной
уже достигнут. Но ажиотаж вокруг Marvel в России настолько велик, что
героев популярной вселенной теперь можно встретить даже в магазинах "у
дома". Буквально на днях ваш покорный слуга зашел в универсам
"Пятерочка". Дело, в общем, до ужаса банальное – пополнить изрядно
истощившийся в холодильнике запас продуктов.
Набор, в
принципе, самый обыкновенный – хлеб, масло, овощи, фрукты, мясо. На все
ушло чуть меньше 600 рублей. Расплатился на кассе, и тут продавец
протягивает маленькую фигурку в прозрачном пакетике.
Оказалось,
что это ластик из коллекции "Стиратели" в виде популярного супергероя,
которые выдают каждому покупателю за каждые 555 рублей в чеке.
Распаковывать на кассе пакетик не стал – решил сделать это на свое
удобном диване.
Пришел домой, открыл, пригляделся к
фигурке. "Стиратель", как оказалось, полностью оправдывает свое
название. Это небольшой, компактный ластик. Главная "фишка" в том, что
он выполнен в виде одного из супергероев Marvel. Мне, кстати говоря,
достался Капитан Америка. Сделана фигурка в синем цвете, на маске у
героя красуется неотъемлемый атрибут костюма – буква "А", а на груди -
звезда. В общем, тот самый, старый добрый Кэп, полюбившийся уже не
одному поколению почитателей Marvel.
Фигурку сначала
хотел оставить себе. А потом вспомнил, что на днях начался новый учебный
год. А тут еще появился повод сходить к другу, с которым раньше вместе
работали. У него есть сын Антон. Паренек в этом году пошел в третий
класс. В общем, решил отдать "Стиратель" ему. Мальчик старается не
пропускать ни один фильм киновселенной, да и ластик ему пригодится
больше, чем мне – так я подумал.
Придя к приятелю и
подарив мальчику Капитана я обнаружил, что на полочке у парня уже стоят
три фигурки – Железный человек, Тор и Черная Пантера. Как оказалось, мой
подарок пришелся как нельзя кстати. Друг рассказал, что после недавнего
похода в "Пятерочку" они с сыном увлеклись коллекционированием фигурок
супергероев. Акция, по которой я получил Капитана Америку, называется
"Супергерои в "Пятерочке".
Всего фигурок-ластиков 16, и
все они в виде персонажей Marvel. Ну а поскольку сейчас школьная пора,
Антон заявил, что хочет еще и специальный пенал для карандашей и ручек с
отстегивающейся секций – специально под ластики – и альбом для
коллекционирования, которые также можно найти в сети универсамов.
Как
и любой школьник в наше время Антон – активный пользователь интернета. И
неудивительно, но современные дети порой разбираются в глобальной Сети
гораздо лучше взрослых. Последние дни парень зависает на тематическом
сайте .
Набор активностей там весьма приличный: онлайн-игры,
конкурс комиксов с ценными призами, тест, где можно выяснить, какой из
персонажей Marvel подходит вам лучше всего. Кстати, если сделать фото
полной коллекции и выгрузить его в личный кабинет, то станет доступен
промокод на просмотр фильмотеки Marvel. И самое крутое, к чему стремится
Антон – выиграть поездку в Диснейленд. Судя по всему, это вполне
возможно, если подойти к делу серьезно.
В общем, больше
героев хороших и разных! Персонажи Marvel в наше время действительно
популярны как никогда. Неудивительно, что крупные компании стремятся
привлечь к себе покупателей в том числе таким оригинальным,
нестандартным и креативным ходом.