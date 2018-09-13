Вряд ли в наше время найдется тот, кто не слышал о культовой вселенной Marvel и ее персонажах – Человеке-пауке, Халке, Торе и многих других. В нашей стране вселенная стала популярной сравнительно недавно, но уже сейчас можно сказать: Marvel в России – это навсегда. Переполненные кинотеатры, игры, мультфильмы и комиксы – вокруг всего этого огромный ажиотаж. Теперь встретиться с любимыми героями еще проще - достаточно просто сходить в один из универсамов популярной торговой сети.

Вряд ли в наше время найдется тот, кто не слышал о культовойвселенной Marvel и ее персонажах – Человеке-пауке, Халке, Торе и многихдругих. В нашей стране вселенная стала популярной сравнительно недавно,но уже сейчас можно сказать: Marvel в России – это навсегда.Переполненные кинотеатры, игры, мультфильмы и комиксы – вокруг всегоэтого огромный ажиотаж. Теперь встретиться с любимыми героями еще проще -достаточно просто сходить в один из универсамов популярной торговойсети.Помните весну, когда в прокат вышли восхитительные "Мстители: Войнабесконечности"? Вновь увидеть любимых героев на экранах кинотеатровпришли сотни тысяч, да что уж там, – миллионы человек! Причем шли в киноне только преданные фанаты Marvel, но и те, кто просто любиткачественный кинематограф и красивую, яркую и эффектную картинку наэкране.Тогда казалось, что пик популярности вселеннойуже достигнут. Но ажиотаж вокруг Marvel в России настолько велик, чтогероев популярной вселенной теперь можно встретить даже в магазинах "удома". Буквально на днях ваш покорный слуга зашел в универсам"Пятерочка". Дело, в общем, до ужаса банальное – пополнить изрядноистощившийся в холодильнике запас продуктов.Набор, впринципе, самый обыкновенный – хлеб, масло, овощи, фрукты, мясо. На всеушло чуть меньше 600 рублей. Расплатился на кассе, и тут продавецпротягивает маленькую фигурку в прозрачном пакетике.Оказалось,что это ластик из коллекции "Стиратели" в виде популярного супергероя,которые выдают каждому покупателю за каждые 555 рублей в чеке.Распаковывать на кассе пакетик не стал – решил сделать это на своеудобном диване.Пришел домой, открыл, пригляделся кфигурке. "Стиратель", как оказалось, полностью оправдывает своеназвание. Это небольшой, компактный ластик. Главная "фишка" в том, чтоон выполнен в виде одного из супергероев Marvel. Мне, кстати говоря,достался Капитан Америка. Сделана фигурка в синем цвете, на маске угероя красуется неотъемлемый атрибут костюма – буква "А", а на груди -звезда. В общем, тот самый, старый добрый Кэп, полюбившийся уже неодному поколению почитателей Marvel.Фигурку сначалахотел оставить себе. А потом вспомнил, что на днях начался новый учебныйгод. А тут еще появился повод сходить к другу, с которым раньше вместеработали. У него есть сын Антон. Паренек в этом году пошел в третийкласс. В общем, решил отдать "Стиратель" ему. Мальчик старается непропускать ни один фильм киновселенной, да и ластик ему пригодитсябольше, чем мне – так я подумал.Придя к приятелю иподарив мальчику Капитана я обнаружил, что на полочке у парня уже стояттри фигурки – Железный человек, Тор и Черная Пантера. Как оказалось, мойподарок пришелся как нельзя кстати. Друг рассказал, что после недавнегопохода в "Пятерочку" они с сыном увлеклись коллекционированием фигуроксупергероев. Акция, по которой я получил Капитана Америку, называется"Супергерои в "Пятерочке".Всего фигурок-ластиков 16, ивсе они в виде персонажей Marvel. Ну а поскольку сейчас школьная пора,Антон заявил, что хочет еще и специальный пенал для карандашей и ручек сотстегивающейся секций – специально под ластики – и альбом дляколлекционирования, которые также можно найти в сети универсамов.Каки любой школьник в наше время Антон – активный пользователь интернета. Инеудивительно, но современные дети порой разбираются в глобальной Сетигораздо лучше взрослых. Последние дни парень зависает на тематическомсайте .Набор активностей там весьма приличный: онлайн-игры,конкурс комиксов с ценными призами, тест, где можно выяснить, какой изперсонажей Marvel подходит вам лучше всего. Кстати, если сделать фотополной коллекции и выгрузить его в личный кабинет, то станет доступенпромокод на просмотр фильмотеки Marvel. И самое крутое, к чему стремитсяАнтон – выиграть поездку в Диснейленд. Судя по всему, это вполневозможно, если подойти к делу серьезно.В общем, большегероев хороших и разных! Персонажи Marvel в наше время действительнопопулярны как никогда. Неудивительно, что крупные компании стремятсяпривлечь к себе покупателей в том числе таким оригинальным,нестандартным и креативным ходом.