Глава московского гей-сообщества Николай Алексеев не исключил нетрадиционную сексуальную ориентацию подозреваемых Лондоном Александра Петрова и Руслана Боширова. По его словам, это их личное дело.

Глава московского гей-сообщества Николай Алексеевне исключил нетрадиционную сексуальную ориентацию подозреваемых Лондоном АлександраПетрова и Руслана Боширова. По его словам, это их личное дело.Подозреваемыхбританскими властями в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочери Юлии россиян после интервью главреду телеканала RT МаргаритеСимоньян заподозрили в гомосексуализме. Мужчины ушли от ответа на вопрос,что их связывает."Это их личное дело! ВЛГБТ-сообществе о них ничего не известно, но они имеют право вести жизнь, какхотят", – цитирует Алексеева Он добавил, чтоподавляющее большинство российских геев скрывают свою принадлежность ксексуальным меньшинствам и могут смело проявить ее только за границей."Посещают гей-парады, клубы. У них жизнь разделена на две части: здесьони живут закрыто, а там, когда приезжают, могут отдохнуть и побывать наподобных мероприятиях", – поделился глава московского гей-прайда. Активист признался, чтотаких людей в России очень много.Ранее Лондон опубликовал фотографии россиян,якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и РусланаБоширова. Им порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент Россиипризвал мужчин объявиться и поговорить со СМИ. Российский лидер отметил, чтоэтих людей нашли и проверили, ничего криминального в их биографиях нет.