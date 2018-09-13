Глава московского гей-сообщества Николай Алексеев
не исключил нетрадиционную сексуальную ориентацию подозреваемых Лондоном Александра
Петрова и Руслана Боширова. По его словам, это их личное дело.
Глава московского гей-сообщества Николай Алексеев
не исключил нетрадиционную сексуальную ориентацию подозреваемых Лондоном Александра
Петрова и Руслана Боширова. По его словам, это их личное дело.
Подозреваемых
британскими властями в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии россиян после интервью главреду телеканала RT Маргарите
Симоньян заподозрили в гомосексуализме. Мужчины ушли от ответа на вопрос,
что их связывает.
"Это их личное дело! В
ЛГБТ-сообществе о них ничего не известно, но они имеют право вести жизнь, как
хотят", – цитирует Алексеева Он добавил, что
подавляющее большинство российских геев скрывают свою принадлежность к
сексуальным меньшинствам и могут смело проявить ее только за границей.
"Посещают гей-парады, клубы. У них жизнь разделена на две части: здесь
они живут закрыто, а там, когда приезжают, могут отдохнуть и побывать на
подобных мероприятиях", – поделился глава московского гей-прайда. Активист признался, что
таких людей в России очень много.
Ранее Лондон опубликовал фотографии россиян,
якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана
Боширова. Им порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России
призвал мужчин объявиться и поговорить со СМИ. Российский лидер отметил, что
этих людей нашли и проверили, ничего криминального в их биографиях нет.