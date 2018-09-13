В Софии продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с булавами.

В Софии продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с булавами.Судьи оценили выступление Дины Авериной в 19,000 балла, что принесло ей победу в упражнениях с булавами. Эта золотая медаль стала для Дины четвертой, завоеванной в Софии. Ранее она победила в упражнениях с мячом и с обручем, а также победила в составе сборной России в командном первенстве.Сестра Дины Арина получила оценку 18,850и стала третьей. Серебряная награда досталась гимнастке из Белоруссии Екатерине Галкиной (18,900).