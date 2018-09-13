Полузащитник сборной России Александр Головин оправился от травмы голеностопа и может сыграть за свой новый клуб – Монако. Дебют Головина в чемпионате Франции ожидается в субботу в матче 15 тура против Тулузы.

Полузащитник сборной России Александр Головин оправился от травмы голеностопа и может сыграть за свой новый клуб – "Монако". Дебют Головина в чемпионате Франции ожидается в субботу в матче 15 тура против "Тулузы".Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в июле, сразу после чемпионата мира. Однако в ходе подготовки к сезону 22-летний футболист получил травму голеностопа и выбыл из строя на полтора месяца. Лишь в сентябре Головин оправился от травмы. Александр провел несколько тренировок в составе вице-чемпиона Франции, а в субботу россиянин сможет выйти на поле против "Тулузы"."Монако" неудачно стартовал в чемпионате Франции 2018/19. После четырех туров клуб имеет всего 4 очка и занимает 13 место.