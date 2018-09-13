Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 13 сентября, приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность для работодателей за возрастную дискриминацию граждан. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным. Проект закона поддержало абсолютное большинство нижней палаты – фракции Единая Россия, ЛДПР и Справедливая Россия.

Нижняяпалата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 13 сентября,приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность для работодателей за возрастную дискриминациюграждан. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатовпрезидентом России Владимиром Путиным. Проект закона поддержало абсолютное большинство нижней палаты – фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия".СпикерГосдумы Вячеслав Володин отметил, что речь идет о защите трудовых прав работников предпенсионного возраста. "Мы очень подробно, скрупулезнообсуждали законодательные инициативы президента, поправки, которыепоступили в комитеты в рамках нашей рабочей группы по донастройке пенсионного законодательства", – сказал председатель нижней палаты.соответствии с законопроектом, в Уголовный кодекс вводитсядополнительная 144 прим. статья, устанавливающая ответственность занеобоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина помотивам того, что он находится в предпенсионном возрасте. Под таким возрастом понимается период продолжительностью пять лет, предшествующий выходу гражданина на заслуженный отдых.Внесенныеглавой государства поправки предлагают в качестве санкций за нарушениенормы штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю могут грозитьобязательные работы сроком до 360 часов. При этом лишения свободы занарушение трудовых прав граждан предпенсионного возраста непредусматривается, пояснил первый заместитель руководителя фракции"Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.Поего словам, одобренная парламентариями мера носит профилактическийхарактер. "Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков, какимона была до сих пор, в разряд преступлений", – подчеркнул законодатель,отметив, что это должно формировать иное отношение к работникампредпенсионного возраста.Исаевотметил, что предлагаемая норма фактически является аналогом статьи 145УК, где предусмотрено наказание за необоснованный отказ в приеме наработу или увольнение беременных женщин и женщин с детьмимладше трех лет.дискуссии на пленарном заседании приняла участие и зампредправительства Татьяна Голикова. Она указала на то, что привлекаться к ответственности будет тот,кто подписал договор со стороны работодателя. "Далее в рамкахдосудебного разбирательства следственные органы определят виновностьлибо физического лица, которое представляет конкретное предприятие, либоюридического лица", – пояснила Голикова.Законопроекто совершенствовании пенсионной системы за авторством правительстваГосдума приняла в первом чтении 19 июля. После этого начался сборпоправок к нормативно-правовому акту, на Охотном Ряду прошли широкиепарламентские слушания по теме.ПрезидентРоссии Владимир Путин озвучил свою позицию по вопросу о настройкепенсионной системы в специальном телеобращении к гражданам 29 августа.Глава государства предложил ряд поправок. Помимо ответственности занарушение прав граждан предпенсионного возраста, он выдвинул инициативуснизить предполагаемый возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет,предложил обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионноговозраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.Главагосударства считает, что многодетные матери должны выходить на пенсиюраньше установленного срока. Владимир Путин также предложил понизить натри года стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (37 лет дляженщин и 42 для мужчин), сохранить все федеральные и большинствопенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижнейпалаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы, в рамках тематической рабочей группы с участием депутатов,представителей правительства, экспертов, профсоюзов и деловойобщественности.