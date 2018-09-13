Россия – миролюбивое государство, но готово отстоять свой суверенитет и безопасность с оружием в руках. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства в четверг, 13 сентября, посетил масштабные военные маневры Восток-2018.

Россия– миролюбивое государство, но готово отстоять свой суверенитет ибезопасность с оружием в руках. Об этом заявил президент Владимир Путин.Глава государства в четверг, 13 сентября, посетил масштабные военныеманевры "Восток-2018".Пословам президента, агрессивных планов у России нет. "Наша внешняяполитика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами,которые в этом заинтересованы", – подчеркнул президент в ходе смотра вооруженных сил на полигоне Цугол в Забайкальском крае.Вместес тем глава государства обратился к военным, отметив, что они должныбыть готовыми отстоять национальные интересы, безопасность и суверенитетстраны. А если необходимо, подчеркнул Путин, помочь союзникам.Главагосударства в четверг посмотрел основной этап военных учений"Восток-2018". Масштабные маневры стартовали в минувший вторник, 11сентября, и продлятся до начала следующей недели. Помимо российскойармии, в них принимают участие подразделения из Китая и Монголии.Руководитучениями министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе маневровотрабатывается взаимодействие различных видов войск – сухопутных,военно-воздушных и морских.Всегов учениях задействовано более 300 тысяч военнослужащих, около тысячисамолетов, вертолетов и беспилотников, 36 тысяч танков и другойбронетехники, около 80 кораблей и судов обеспечения. Количествозадействованной техники и личного состава делает "Восток-2018"крупнейшими военными учениями в новейшей истории страны.