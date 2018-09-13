Россия
– миролюбивое государство, но готово отстоять свой суверенитет и
безопасность с оружием в руках. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 13 сентября, посетил масштабные военные
маневры Восток-2018.
Россия
– миролюбивое государство, но готово отстоять свой суверенитет и
безопасность с оружием в руках. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 13 сентября, посетил масштабные военные
маневры "Восток-2018".
По
словам президента, агрессивных планов у России нет. "Наша внешняя
политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами,
которые в этом заинтересованы", – подчеркнул президент в ходе смотра вооруженных сил на полигоне Цугол в Забайкальском крае.
Вместе
с тем глава государства обратился к военным, отметив, что они должны
быть готовыми отстоять национальные интересы, безопасность и суверенитет
страны. А если необходимо, подчеркнул Путин, помочь союзникам.
Глава
государства в четверг посмотрел основной этап военных учений
"Восток-2018". Масштабные маневры стартовали в минувший вторник, 11
сентября, и продлятся до начала следующей недели. Помимо российской
армии, в них принимают участие подразделения из Китая и Монголии.
Руководит
учениями министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе маневров
отрабатывается взаимодействие различных видов войск – сухопутных,
военно-воздушных и морских.
Всего
в учениях задействовано более 300 тысяч военнослужащих, около тысячи
самолетов, вертолетов и беспилотников, 36 тысяч танков и другой
бронетехники, около 80 кораблей и судов обеспечения. Количество
задействованной техники и личного состава делает "Восток-2018"
крупнейшими военными учениями в новейшей истории страны.