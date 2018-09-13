Открылся после капитального ремонта институт имени Свержевского, где людям спасают слух - и не только. Клиника мирового уровня - два новых корпуса и современное хирургическое оборудование без преувеличения космической точности. Это дает возможность врачам не только проводить уникальные операции, но и принимать в два раза больше пациентов.

Открылся после капитального ремонта институт имени Свержевского, где людям спасают слух — и не только. Клиника мирового уровня — два новых корпуса и современное хирургическое оборудование без преувеличения космической точности. Это дает возможность врачам не только проводить уникальные операции, но и принимать в два раза больше пациентов.Каждый звук для Натальи Рахманиной — в буквальном смысле в новинку. Жительница Якутии много лет страдала отосклерозом — это почти полная глухота. Врачи института Свержевского провели две сложнейшие операции и вернули ей слух.А в этом отделении самая частая жалоба пациентов — головокружение. На языке врачей — болезнь Меньера. Наталья мучилась из-за нее больше 10 лет, приступы головокружения происходили по 2-3 раза в день. Оказалось, что причина недуга — во внутреннем ухе. Врачи устранили проблему за одну операцию."Я восстанавливаюсь. Смотря, конечно, что было до и после операции — это радикальное изменение, я даже не думала, что такое может быть", — говорит Наталья Литвиненко.В лучший лор-институт страны приезжают лечиться со всей России. Сегодня здесь открыли два новых корпуса, оснащенных самой современной техникой. Операционные микроскопы экспертного класса, эндоскопические стойки с камерами высокого разрешения, уникальная навигационная система, лаборатория по оценке функций равновесия — такая аппаратура есть только у некоторых европейских клиник. Врачи института сейчас смогут лечить самые сложные лор-заболевания, проводить любые операции."Реконструкция была такая болезненная, тяжелая, сложная, как сложная болезнь, но после этого — такое прекрасное выздоровление. Получили новейшую клинику, уникальную для города, для страны. Как главный врач говорит, уникальную в мире", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.Институт теперь сможет принимать в два раза больше пациентов — почти 12 тысяч человек в год.