Производитель электрокаров Tesla лишился третьего за последнюю неделю высокопоставленного сотрудника. Сегодня об уходе в отставку заявил Джастин Маканир, вице-президент по международным финансовым вопросам и операциям.

Производитель электрокаров Tesla лишился третьего за последнюю неделю высокопоставленного сотрудника. Сегодня об уходе в отставку заявил Джастин Маканир, вице-президент по международным финансовым вопросам и операциям.Топ-менеджер, перешедший в Tesla из Apple в 2015 году, покинет фирму Илона Маска 7 октября. По словам Маканира, причины ухода связаны с тем, что ему "выпал шанс взять на себя роль главного финансового директора в другой компании". Новое место работы он не уточнил, передает Bloomberg.На прошлой неделе из Tesla уволились сразу два топ-менеджера: главный бухгалтер Дэйв Мортон и глава отдела кадров Габриэль Толедано. Мортон, пробывший на своем посту меньше месяца, объяснил отставку тем, что "степень общественного внимания, а также нагрузка внутри компании, превысили мои ожидания", а Толедано сослалась на личные причины.С июня руководящие должности в Tesla оставили около 30 человек. В августе из фирмы ушел Даг Филд, курировавший производство Model 3. Управленец — бывший вице-президент по разработке "железа" для компьютеров Mac, ушедший из Apple в 2013 году ради Tesla, — вернулся к бывшему работодателю. Представители Apple подтвердили назначение Филда, но не уточнили, чем он будет заниматься.∎Илон Маск рассказал, когда электромобили смогут подешеветь читайте такжеОтток кадров связывают с неустойчивым финансовым положением Tesla (на производство Model 3 — самой дешевой модели электромобиля — фирма тратит больше денег, чем зарабатывает) и непредсказуемым поведением её основателя, Илона Маска. В августе бизнесмен неожиданно объявил о планах сделать Tesla частной компанией, а в сентябре, давая интервью комику Джо Рогану, покурил марихуану в прямом эфире на YouTube. В тот же день акции Tesla рухнули примерно на 10%, но позднее отыграли часть потерь.