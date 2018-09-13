Экс-любовница певца Алексея Воробьева, получившая уголовный
срок за драку с полицейским, серьезно пострадала от своих сокамерниц.
Кира Майер поссорилась с ними, из-за чего попала в больницу.
Экс-любовница певца Алексея Воробьева, получившая уголовный
срок за драку с полицейским, серьезно пострадала от своих сокамерниц.
Кира Майер поссорилась с ними, из-за чего попала в больницу.
Одна
из заключенных побила девушку, а также выплеснула ей в лицо кипяток. После
потасовки модель госпитализировали с сильными ожогами, передает Telegram-канала Mash.
Напомним,
Майер 5 сентября приговорили к полутора годам в колонии-поселении за драку
с сотрудником ДПС. Кира избила полицейского, а его коллегу покусала.
В
обмен на свободу экс-возлюбленная Воробьева предлагала полицейским секс. К
слову, в момент происшествия модель уже была лишена водительских прав.
Как писали Dni.Ru, на судебном заседании модель заявила, что раскаивается. Она
принесла извинения и отметила, что у нее проблемы с эмоциональным состоянием.
Отметим, в
ноябре 2017 года Майер
попала в
аварию. Девушка
покинула
место ДТП.
По другой версии, Майер, которую остановили для проверки документов, оказалась пьяна. Известно, что Киру тогда лишили водительских
прав на 15 месяцев.
Своими внешними
данными модель во многом обязана пластике, чего не скрывает. Рельефные
скулы фотомодель получила благодаря удалению комков Биша, а ровный нос –
последствие ринопластики у столичного
пластического хирурга. Помимо этого, Майер наращивает ресницы и колет в губы специальные
препараты для объема.