Экс-любовница певца Алексея Воробьева, получившая уголовный срок за драку с полицейским, серьезно пострадала от своих сокамерниц. Кира Майер поссорилась с ними, из-за чего попала в больницу.

Экс-любовница певца Алексея Воробьева, получившая уголовныйсрок за драку с полицейским, серьезно пострадала от своих сокамерниц.Кира Майер поссорилась с ними, из-за чего попала в больницу.Однаиз заключенных побила девушку, а также выплеснула ей в лицо кипяток. Послепотасовки модель госпитализировали с сильными ожогами, передает Telegram-канала Mash.Напомним,Майер 5 сентября приговорили к полутора годам в колонии-поселении за дракус сотрудником ДПС. Кира избила полицейского, а его коллегу покусала.обмен на свободу экс-возлюбленная Воробьева предлагала полицейским секс. Кслову, в момент происшествия модель уже была лишена водительских прав.Как писали Dni.Ru, на судебном заседании модель заявила, что раскаивается. Онапринесла извинения и отметила, что у нее проблемы с эмоциональным состоянием.Отметим, вноябре 2017 года Майерпопала ваварию. Девушкапокинуламесто ДТП.По другой версии, Майер, которую остановили для проверки документов, оказалась пьяна. Известно, что Киру тогда лишили водительскихправ на 15 месяцев.Своими внешнимиданными модель во многом обязана пластике, чего не скрывает. Рельефныескулы фотомодель получила благодаря удалению комков Биша, а ровный нос –последствие ринопластики у столичногопластического хирурга. Помимо этого, Майер наращивает ресницы и колет в губы специальныепрепараты для объема.